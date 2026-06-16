Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 1,9% pada April 2026 Didorong Sektor Publik, Sementara Utang dari AS dan China Turur

Laporan SULNI BI edisi Juni 2026 mencatat posisi ULN Indonesia sebesar US$439,7 miliar pada April 2026, tumbuh 1,9% yoy. Pertumbuhan dipicu kenaikan ULN pemerintah (3,7% yoy) meski ULN swasta masih kontraksi 0,7% yoy. Utang dari AS dan China sama-sama turun,banyak dikaitkan dengan proyek infrastruktur, sedangkan AS melalui pasar keuangan. Utang dalam yuan China justro mencatat rekor tertinggi. BI dan PBOC komitmen tingkat tinggi untuk perkuat transaksi mata uang lokal dan kliring renminbi di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) merilis laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (S ULN I) edisi Juni 2026 yang menunjukkan posisi total utang luar negeri ( ULN ) Indonesia pada April 2026 sebesar US$439,7 miliar, tumbuh 1,9% secara tahunan.

Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 yang hanya 1,0% yoy. Dengan asumsi kurs Rp17.680 per dolar AS, ULN setara sekitar Rp7.773,9 triliun. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan ULN sektor publik sementara ULN sektor swasta masih mengalami kontraksi. ULN pemerintah tercatat US$216,4 miliar, tumbuh 3,7% yoy, terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pinjaman luar negeri yang melambat namun net inflow pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap berlanjut, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi.

Di sisi lain, ULN swasta tercatat US$193,2 miliar, kontraksi 0,7% yoy, lebih baik dibanding kontraksi 1,4% yoy pada bulan sebelumnya. Dari sudut pandang negara kreditur utama, ULN dari Amerika Serikat dan China sama-sama mengalami penurunan dalam April 2026. ULN dari AS turun tipis 0,11% bulanan menjadi US$27,99 miliar dari US$28,02 miliar di Maret 2026. Sementara ULN dari China turun 0,74% bulanan menjadi US$25,43 miliar dari US$25,62 miliar.

Meski sama-sama turun, ULN dari AS masih lebih besar dengan selisih US$2,56 miliar atau sekitar Rp45,26 triliun. AS dan China tetap menjadi dua negara besar dengan peran penting dalam struktur pembiayaan luar negeri Indonesia, dengan karakteristik berbeda: China terkait proyek infrastruktur dan konektivitas, sedangkan AS lebih melalui instrumen pasar keuangan dan sektor bernilai tambah tinggi.

Sekalipun ULN nominal dari China menurun, utang Indonesia dalam denominasi yuan China justru mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, naik 1,46% bulanan menjadi US$17,24 miliar dari US$16,99 miliar. Melihat perkembangan ini, Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC) baru-baru ini menggelar pertemuan tingkat tinggi di Shanghai pada 11 Juni 2026.

Pertemuan tersebut memperkuat komitmen peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui penguatan Local Currency Transaction (LCT), eksplorasi Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), dan pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia. Selain itu, diluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-China serta keikutsertaan Bank Mandiri sebagai direct participant dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem yuan di Indonesia, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi, serta memperdalam konektivitas sistem pembayaran antar kedua negara.

Secara keseluruhan, data ULN April 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang didorong oleh sektor publik, sementara ketergantungan pada pembiayaan dari dua ekonomi besar tetap伯hubungan江水下降namun diversifikasi penggunaan mata uang dan kerjasama keuangan yang lebih dalam dengan China terus berkembang, menandakan adaptasi strategis Indonesia dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang dari hubungan ekonomi internasionalny





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