Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri April 2026 Capai USD 439,8 Miliar, Rasio terhadap PDB Stabil di 29,6 Persen

Bank Indonesia melaporkan bahwa total utang luar negeri Indonesia pada April 2026 mencapai USD 439,8 miliar dengan rasio terhadap PDB tetap stabil di level 29,6 persen. Pertumbuhan tahunan 1,9 persen didorong primarily oleh peningkatan utang sektor publik, sementara utang swasta masih kontraksi tetapi lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya.

Bank Indonesia mencatat bahwa total utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 439,8 miliar pada April 2026, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap stabil di tingkat 29,6 persen.

Secara tahunan, angka tersebut tumbuh 1,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang tercatat 1,0 persen. 直接译为：印度尼西亚银行记录显示，截至2026年4月，印度尼西亚外债总额达到439.8亿美元，与国内生产总值（GDP）的比率稳定在29.6%。年增长率方面，该数字较去年同期上升1.9%，高于2026年3月记录的1.0%增幅。Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan peningkatan tersebut terutama ditopang pertumbuhan utang sektor publik di tengah kontraksi yang masih terjadi pada sektor swasta. Posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar USD 216,4 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 (3,8 persen).

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah yang tidak setinggi periode sebelumnya, meski aliran dana masuk bersih (net inflow) pada Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tetap terjaga, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. 直接译为：印度尼西亚银行传播部执行董事Ramdan Denny Prakoso表示，外债的增长主要由公共部门债务增加所支撑，尽管私营部门仍在收缩。政府外债在2026年4月达到216.4亿美元，年增3.7%，略低于3月的3.8%。增速放缓主要是由于政府外债增长不如前期强劲，不过外国投资者对国债（SBN）的净流入仍保持稳定，反映了投资者对印尼经济前景的信心。Berdasarkan rincian, porsi terbesar ULN pemerintah digunakan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen), diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (20,5 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Sementara itu, ULN swasta masih mengalami kontraksi. Posisinya tercatat USD 193,2 miliar pada April 2026 atau turun 0,7 persen secara tahunan. Kontraksi tersebut lebih baik dibandingkan Maret 2026 (-1,4 persen) dan terutama didorong oleh penurunan utang sektor financial corporations sebesar 5,0 persen (yoy). Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menyumbang 79,6 persen dari total utang swasta.

直接译为：从细节来看，政府外债的最大部分用于医疗保健和社会服务（22%），其次为公共管理、国防和强制性社会保障（20.5%）、教育服务（16.2%）、建筑（11.5%）以及运输和仓储（8.5%）。与此同时，私营部门外债仍处于收缩状态，于2026年4月记录为193.2亿美元，同比下降0.7%。这一收缩幅度优于2026年3月（-1.4%），主要由金融企业部门的债务下降5.0%（同比）所驱动。制造业、金融服务和保险、电力和天然气供应以及采矿和采掘业贡献了私营外债的79.6%。Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Rasio ULN terhadap PDB stabil di level 29,6 persen, dan komposisi utang masih didominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,5 persen dari total ULN nasional. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.

直接译为：印度尼西亚银行认为印尼外债结构保持健康。外债与GDP比率稳定在29.6%，且债务构成中仍以长期债务为主，占全国外债总额的84.5%。印尼将继续优化外债的作用以支持发展融资并推动国家经济持续增长，同时最大限度地降低对经济稳定性的风险。Teks input juga mengandung berita lain yang tidak terkait seperti pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Pantai Gading vs Ekuador, data harga pangan, dan pameran furnitur. Oleh karena itu, hanya konten berita utama yang disertakan dalam penulisan ulang. 直接译为：输入文本还包含其他不相关新闻，如2026年世界杯科特迪瓦对厄瓜多尔的足球赛、食品价格数据及家具展览会。因此，仅在改写中包含主要的新闻内容





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Utang Luar Negeri Bank Indonesia Rasio Utang-PDB Sektor Publik Sektor Swasta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Jerman vs Curacao 15 Juni 2026Prediksi Skor Jerman vs Curacao, Prediksi Bola 15 Juni 2026, Hasil Akhir Jerman vs Curacao, Piala Dunia 2026, Jerman vs Curacao

Read more »

Polytron Indonesia Open 2026: Panggung Inovasi, Regenerasi, dan Pesta Rakyat Pencinta Bulu Tangkis di IndonesiaPolytron Indonesia Open 2026 merupakan turnamen bulutangkis yang digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pada tanggal 2-7 Juni 2026. Turnamen ini merupakan salah satu turnamen Super-1000 dalam BWF World Tour. Tunggal putra Kanada, Victor Lai, berhasil menjadi juara Polytron Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Jonatan Christie di partai final. Ganda putra Indonesia, Raymond/Indra, juga berhasil mencapai final turnamen ini. Namun, mereka kalah dari pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Indonesia Open 2026 juga menawarkan pengalaman yang menyenangkan bagi pecinta bulutangkis yang hadir di Istora. Mereka dapat menikmati kegembiraan di dalam lapangan bulutangkis dan juga dapat berinteraksi dengan atlet bulutangkis yang bermain di turnamen ini. Selain itu, Indonesia Open 2026 juga menawarkan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti panggung musik, spot corner, dan Kid Zone. Fasilitas-fasilitas ini dapat membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan terhibur selama turnamen berlangsung. Dengan demikian, Indonesia Open 2026 dapat menjadi acara yang menyenangkan bagi pecinta bulutangkis dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap olahraga bulutangkis.

Read more »

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi US$439,8 Miliar April 2026 Gegara IniBank Indonesia mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar US$439,8 miliar.

Read more »

Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Tumbuh 1,9% di April 2026Di sisi lain ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar USD 216,4 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy).

Read more »