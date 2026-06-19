Bank Indonesia Atasi Inflasi dengan Kenaikan Suku Bunga ke 5,75 Persen

BI menaikkan suku bunga acuannya 5,75 persen meningkatkan tekanan finansial. Dampak terhadap nilai tukar rupiah, inflasi, dan kredit di sektor riil menjadi fokus analisis. Stabilitas makro serta keterlibatan fiskal bersyarat menjadi kunci pengelolaan ekonomi.

JAKARTA - BI telah menyesuaikan suku bunga acuannya ke 5,75 persen, menambah tekanan bagi pikiran finansial masyarakat, khususnya golongan menengah. Langkah ini diambil setelah bulan lalu BI mengangkat suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen lalu menambah 25 basis poin pada minggu lalu sehingga total kenaikan mencapai 100 basis poin dalam satu tahun.

Keputusan ini datang di tengah situasi ketidakpastian global, di mana krisis energi dan ketegangan geopolitik terus membekas di pasar. Perubahan ini dapat memori rentang waktu singkat, menuntut perhatian khusus terhadap dampak pada sektor riil. Nilai tukar rupiah memudar sedikit, namun kurs tetap berada di area yang lemah. Meskipun stabilisasi nilai tukar dan pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas, kenaikan suku bunga masih akan memperburuk daya beli, menekan pinjaman, dan menambah beban bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apakah tekanan kredit dan pendanaan akan menghambat investasi produktif dan pengembangan sektor perbankan. Kepala ekonom Bank Permata menegaskan bahwa BI memberi sinyal kuat bahwa stabilitas nilai tukar dan pengendalian ekspektasi inflasi menjadi tegak utama. Namun, BI harus berhati-hati agar bukan pemborosan dalam memperbaiki kredibilitas moneter. Jika suku bunga naik terus, kemungkinan kredit baru akan menurun drastis, memengaruhi kegiatan usaha dan pemenuhan kebutuhan konsumsi.

Ini bisa menimbulkan regangan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah. Apabila pikiran fiskal kartu belum cukup kuat, kebijakan ini dapat menimbulkan tekanan pada arus modal. Risiko keluar masuknya dana asing ke pasar negara berkembang akan meningkat, menambah tantangan bagi pemerintahan dalam menjaga stabilitas keuangan dan mengendalikan defisit fiskal. Pemerintah harus memastikan konsistensi kebijakan fiskal, menekan belanja yang tidak mendesak, dan mengoptimalkan pendapatan pajak untuk menyeimbangkan beban.

Hal ini perlu dilakukan seiring upaya BI memperkuat modal pasar dan likuiditas bagi sektor produktif. Pihak swasta, di antaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia, menekankan bahwa stabilitas makro memang penting, namun kemajuan ekonomi juga tidak boleh diabaikan. Tingginya biaya pembiayaan dapat menekan investasi dan pengembangan lapangan kerja baru. Kondisi ini akan memperkeruh kemampuan perusahaan kecil dan menengah untuk berkembang walau perbankan memfasilitasi akses kredit.

Oleh karena itu, koordinasi fiskal‑moneter dan kebijakan yang berpihak pada usaha perlu ditekankan sebagai jaminan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.





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Suku Bunga Bank Indonesia Inflasi Rupiah Kredit

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