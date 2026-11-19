Bank Indonesia resmi menaikkan BI Rate menjadi 6 persen pada November 2026. Keputusan ini menyisipkan total kenaikan 125 basis poin sejak awal tahun untuk menjaga stabilitas rupiah.

Bank Indonesia secara resmi menetapkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi enam persen. Keputusan strategis ini diambil melalui Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 17 hingga 18 November 2026. Langkah tersebut menandai kenaikan suku bunga keempat yang dilakukan oleh bank sentral sepanjang tahun 2026. Dengan adanya penyesuaian ini, total peningkatan nilai suku bunga acuan selama periode tersebut mencapai 125 basis poin.

Riwayat Kenaikan BI Rate Sejak Mei 2026

Bank Indonesia memulai rangkaian kebijakan pengetatan moneter ini pada 20 Mei 2026. Pada keputusan pertama tersebut, BI Rate dinaikkan sebesar 50 basis poin dari posisi awal tahun sebesar 4,75 persen menjadi 5,25 persen. Belum genap satu bulan kemudian, pada 9 Juni 2026, bank sentral kembali melanjutkan langkah ini dengan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

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Ketiga kali, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan pada 18 Juni 2026. Keputusan pada tanggal sembilan hari setelah pertemuan sebelumnya ini meningkatkan BI Rate dari 5,50 persen menjadi 5,75 persen. Setelah mempertahankan posisi suku bunga di level 5,75 persen selama beberapa bulan, bank sentral akhirnya memutuskan untuk naik kembali pada November.

Mekanisme Penyesuaian Suku Bunga Acuan

Dalam Rapat Dewan Gubernur yang digelar pada November 2026, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin. Kenaikan ini membawa tingkat suku bunga acuan dari 5,75 persen menjadi 6 persen. Langkah ini merupakan yang keempat kalinya bank sentral menaikkan suku bunga sepanjang tahun 2026 ini.

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Sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan utama, Bank Indonesia juga menyesuaikan suku bunga fasilitas lainnya. Suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen. Sementara itu, suku bunga Lending Facility juga mengalami kenaikan sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 persen. Penyesuaian ini berlaku efektif mulai tanggal 19 November 2026.

Strategi Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga secara bertahap sejak bulan Mei untuk merespons dinamika ekonomi terkini. Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kenaikan suku bunga ini merupakan respons strategis terhadap perkembangan kondisi makroekonomi yang terjadi.

Dari posisi awal tahun sebesar 4,75 persen, suku bunga acuan kini telah meningkat sebesar 125 basis poin. Total kenaikan sebesar 125 basis poin ini mencerminkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga menjadi respons langsung terhadap tantangan yang dihadapi oleh pasar keuangan domestik.

Dampak Langsung Terhadap Pasar dan Ekonomi

Kebijakan penyesuaian suku bunga ini akan berdampak langsung terhadap berbagai sektor dalam perekonomian nasional. Sektor perbankan dan lembaga keuangan akan menyesuaikan tarif bunga kredit serta bunga simpanan sesuai dengan pedoman baru dari bank sentral. Hal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan agar tetap kondusif.

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Bagi masyarakat umum, kebijakan ini mungkin memengaruhi biaya pinjaman dan return tabungan di berbagai institusi keuangan. Perilaku investasi dan konsumsi rumah tangga akan menyesuaikan diri dengan lingkungan suku bunga yang lebih tinggi. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ini untuk memastikan bahwa kebijakan moneter mencapai targetnya tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.