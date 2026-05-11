Bank Digital bergairah mengubah industri perbankan global: The 'World's Best Banks 2026' survey

The 'World's Best Banks 2026' survey, conducted by Statista in collaboration with Forbes, ranks banks based on their performance in five key areas - trust and stability, bank's offerings, customer service, digital accessibility and financial advice. The survey evaluates the bank's customer satisfaction and recommendation scores from over 54,000 respondents in 34 countries. The rankings of the 'World's Best Banks 2026' track the dominance of digital-focused banks while providing insights into the quality of digital services and their impact on customer satisfaction.

Tren bank digital atau neobank terus mengubah lanskap industri perbankan global seiring dengan banyaknya masyarakat yang mengandalkan layanan digital untuk menjalankan transaksi keuangan sehari-hari. Meski demikian, keberadaan kantor cabang fisik tetap dianggap penting bagi sebagian nasabah yang masih membutuhkan interaksi langsung dalam layanan perbankan.

Mengutip Forbes, terdapat sejumlah bank masuk dalam daftar 'World's Best Banks 2026' berdasarkan survei terhadap lebih dari 54.000 responden di 34 negara dengan 17 bahasa berbeda. Penilaian tahunan kedelapan ini disusun bersama perusahaan riset pasar Statista. Survei tersebut dilakukan pada Oktober hingga November 2025 dengan melibatkan nasabah aktif, mantan nasabah dalam tiga tahun terakhir, hingga masyarakat yang mengenal bank tertentu melalui keluarga atau teman.

Seluruh bank yang menyediakan rekening tabungan atau giro dapat masuk dalam penilaian, kecuali koperasi kredit di Amerika Serikat. Dalam survei tersebut, responden diminta menilai tingkat kepuasan mereka terhadap bank masing-masing sekaligus kemungkinan merekomendasikannya kepada orang lain. Penilaian juga mencakup lima aspek utama, yakni tingkat kepercayaan terhadap stabilitas bank, syarat dan ketentuan layanan seperti biaya dan suku bunga, kualitas layanan pelanggan, kemudahan layanan digital, serta kualitas saran keuangan yang diberikan.

Hasil survei menunjukkan bahwa faktor kepercayaan tetap menjadi pertimbangan paling penting bagi nasabah di seluruh dunia. Setelah itu, layanan digital dan kualitas layanan pelanggan menjadi faktor utama berikutnya dalam menentukan pilihan bank. Seluruh elemen penilaian kemudian diolah dalam sistem skor khusus. Penilaian dari nasabah aktif diberi bobot paling tinggi, sementara penilaian dari mantan nasabah maupun pihak yang hanya mengenal bank melalui orang lain diberi bobot lebih rendah.

Dari total 410 bank yang masuk daftar tahun ini, sebanyak 311 bank berhasil mempertahankan posisinya dari tahun sebelumnya. Tren ini memperlihatkan dominasi bank-bank dengan layanan digital yang semakin kuat dan konsisten dalam menjaga kepuasan nasabah





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bank Digital Neobank Survey World's Best Banks Digital Services Customer Satisfaction

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Langkah Srondeng terhenti di semifinal World Climbing Series WujiangLangkah atlet panjat tebing disiplin lead Indonesia Putra Tri Ramadani atau kerap disapa Srondeng terhenti di semifinal World Climbing Series Wujiang 2026, ...

Read more »

Deretan Bank Indonesia Masuk Daftar World Best Banks versi ForbesForbes merilis daftar bank terbaik di dunia pada 2026. Sejumlah bank asal Indonesia masuk jajaran bank terbaik di dunia. Penilaian itu mencakup aspek utama.

Read more »

Pelatih Adhyaksa FC Raih Best Coach Liga 2, Gustavo Tocantins Pemain TerbaikBerikut ini adalah daftar penghargaan Championship Liga 2 2025-2026. Ade Suhendra, pelatih Adhyaksa FC, terpilih jadi pelatih terbaik.

Read more »

Intip Kinerja Emiten Perbankan yang Masuk World’s Best Banks 2026 Versi ForbesBerikut kinerja emiten perbankan yang masuk jajaran World’s Best Banks 2026 versi Forbes.

Read more »