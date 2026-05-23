Bank BTN Rencananya Memanfaatkan Juni Financial Festival untuk Menciptakan Brand Awareness

Dengan hadirnya booth di festival keuangan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berencana meningkatkan awareness brand melalui layanan balé by BTN. Pada booth, bank BUMN berencana memberikan hadiah kepada nasabah yang membuka rekening.

Foto: Suasana booth Bank BTN dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)- Di tengah kemeriahan festival keuangan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) membuka booth menarik di Jogja Financial Festival 2026.

Booth ini bertempat di Jogja Expo Center pada 22 dan 23 Mei 2026. Berdasarkan hasil pantauan CNBC Indonesia, booth BTN sudah dipenuhi peserta Jogja Financial Festival 2026 sejak pagi hari. Pantas saja sangat penuh, cukup dengan membuka rekening BTN dengan saldo mengendap Rp 10 ribu, nasabah bisa langsung mendapatkan perangkat audio True Wireless Stereo (TWS).

Asal tahu saja, tujuan utama pembukaan booth BTN di Jogja Financial Festival 2026 adalah untuk memberikan awareness kepada masyarakat bahwa BTN bukan hanya perbankan yang membiayai sektor perumahan, melainkan sudah melakukan transformasi menjadi bank transaksional yang mana diwujudkan dengan aplikasi mobile banking balé by BTN. Dengan kata lain, aplikasi balé by BTN ini bisa melayani segala macam transaksi nasabah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi, khusus di booth BTN Jogja Financial Festival 2026, perbankan BUMN ini menyasar segmentasi anak muda, seperti anak SMA, mahasiswa dengan memberikan hadiah pouch, handbag, dan merchandise keren lainnya. Berdasarkan informasi dari Galeri BTN, balé by BTN adalah layanan perbankan digital dari BTN yang disediakan melalui aplikasi di smartphone yang memudahkan penggunanya melakukan berbagai transaksi keuangan secara online.

Tak ketinggalan, balé by BTN memiliki banyak kelebihan, antara lain seperti dapat mengecek saldo secara real time, melakukan transaksi dengan mudah dengan QR code, pembelian, pembayaran, dan fitur buka rekening secara online





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Balé By BTN Juritas BTN Platin BTN Layanan Perbankan Digital Audience BTN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DHE SDA Wajib di Himbara, BI Berikan Kemudahan Buat EksportirBank Indnesia (BI) telah menyiapkan sejumlah instrumen sistem keuangan perbankan untuk menampung dan memanfaatkan DHE SDA

Read more »

Naik 55,84 Persen, BTN Cetak Laba Rp 1,6 Triliun hingga April 2026PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,16 triliun (bank only) atau meningkat 55,84 % secara tahunan (year-on-year/yoy) per April.

Read more »

Bank Jakarta Raih Penghargaan Indonesia Best CSR in Bank Sector 2026Penghargaan Indonesia Best CSR in Bank Sector 2026 diberikan kepada Bank Jakarta atas penyaluran CSR sepanjang tahun 2025 yang memberikan dampak kepada masyarakat.

Read more »

BTN Catatkan Laba Bersih Segmen Bank Rp 1,16 Triliun Hingga April 2026Laba bersih BTN per April 2026 melonjak 55,84 persen menjadi Rp1,16 triliun, didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih, efisiensi beban bunga,

Read more »