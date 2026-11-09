Bank BSI Sukuk Tahap III Oversubscribed Rp5,1 Triliun Target Rp2 Triliun

Penerbitan Sukuk Mudharabah Bank BSI Tahap III 2026 mendapat permintaan Rp5,1 triliun. Dana digunakan untuk pembiayaan berkelanjutan sesuai ESG.

Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap III Bank BSI Tahun 2026 secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang tinggi. Pada 6 November 2026, total pemesanan investor mencapai Rp5,1 triliun, sebuah angka yang melampaui target awal penerbitan sebesar Rp2 triliun sebanyak 2,5 kali lipat. Oversubscription ini menegaskan dominasi instrumen keuangan syariah hijau di tengah minat investor terhadap instrumen ESG.

Mekanisme Penawaran Sukuk BSI

Bank BSI menawarkan sukuk ini dengan tiga pilihan tenor yang berbeda untuk mengakomodasi preferensi investor. Investor dapat memilih jangka waktu investasi selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun sesuai dengan kebutuhan likuiditas mereka. Indikasi imbal hasil untuk instrumen ini berkisar antara 7,00 persen hingga 7,20 persen, memberikan daya tarik kompetitif di pasar modal syariah.

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Dana yang berhasil dihimpun dari oversubscription ini akan dialokasikan secara spesifik untuk mendukung pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan. Selain itu, dana tersebut juga disalurkan untuk mendanai Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial. Penggunaan dana ini sepenuhnya mengikuti kerangka kerja Sustainability Sukuk Framework yang telah ditetapkan oleh Bank BSI.

Strategi Dana dan Posisi Pemegang Saham

Firman Nugraha, Direktur Treasury & International Banking BSI, menjelaskan bahwa tingginya permintaan investor mencerminkan kepercayaan kuat terhadap fundamental bisnis perseroan. Ia menegaskan bahwa instrumen ini bukan sekadar alternatif investasi, tetapi menjadi alat vital untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak positif ekonomi, sosial, dan lingkungan.

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Penerbitan sukuk berkelanjutan ini merupakan bagian integral dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI. Program besar tersebut menargetkan penghimpunan dana maksimal sebesar Rp10 triliun. Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap, di mana Tahap I telah diluncurkan pada tahun 2024 dan Tahap II pada tahun 2025. Kedua tahap sebelumnya menerima respons positif yang sama dari pasar.

Dampak Ekonomi dan Prospek Pasar

Manajemen Bank BSI memandang penerbitan sukuk ini sebagai langkah strategis untuk memperluas akses ke pasar modal syariah. Strategi ini juga bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga. Diversifikasi sumber dana ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Kinerja keuangan Bank BSI hingga Agustus 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang solid dan positif. Perseroan berhasil membukukan laba sebesar Rp5,30 triliun, yang mengalami peningkatan 10,07 persen secara tahunan. Pertumbuhan laba yang konsisten ini mendukung kepercayaan investor terhadap instrumen sukuk berkelanjutan.

Dari sisi operasional, Dana Pihak Ketiga atau DPK Bank BSI juga tumbuh signifikan. Pada periode yang sama, DPK mencatatkan pertumbuhan 17,71 persen secara tahunan. Jumlah DPK mencapai Rp389 triliun, menunjukkan basis pendanaan yang kuat. Dana murah atau Current Account Saving Account tercatat sebesar Rp246 triliun, yang memperkuat likuiditas bank.

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Total pembiayaan Bank BSI juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 16,21 persen secara tahunan. Capaian total pembiayaan mencapai Rp344 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa demand kredit di sektor syariah tetap kuat. Tingginya permintaan terhadap Sustainability Sukuk Tahap III menjadi indikator jelas minat investor terhadap instrumen keuangan syariah berkelanjutan.

Penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan ini terdiri dari Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas. Kolaborasi dengan penjamin emisi ternama ini memperkuat kredibilitas penawaran di pasar. Melalui penerbitan ini, Bank BSI berupaya memperluas sumber pendanaan sekaligus menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi positif bagi masyarakat luas.