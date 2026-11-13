Bank BJB Salurkan KUR PMI ke Tiga Mitra P3MI Resmi

Bank BJB resmi menandatangani kerja sama penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama PT Wira Karitas, PT Tenriawaru Elit Internasional, dan PT Trias Insan Madani guna mendukung kesiapan keuangan calon pekerja.

Bank BJB resmi meluncurkan program pembiayaan strategis melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kerja sama ini melibatkan tiga mitra strategis, yaitu PT Wira Karitas, PT Tenriawaru Elit Internasional, dan PT Trias Insan Madani. Langkah ini bertujuan memperkuat akses pembiayaan bagi calon pekerja migran yang membutuhkan dukungan finansial. Program ini menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis kredit dan memperluas jangkauan layanan perbankan. Dengan kolaborasi ini, bank bjb berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh.

Jadwal Penandatanganan PKS oleh Bank BJB

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan oleh Bank BJB Kantor Cabang Rawamangun dengan PT Trias Insan Madani pada hari Jumat, 6 November 2026. Selanjutnya, penandatanganan dengan PT Wira Karitas serta PT Tenriawaru Elit Internasional dilakukan pada hari Kamis, 12 November 2026. Acara ini dihadiri oleh para eksekutif tingkat tinggi dari lembaga keuangan dan perusahaan mitra. Kehadiran CEO Regional 2 bank bjb Hindun Herdiyani dan Pemimpin Cabang bank bjb Rawamangun I Wayan Westra Wijaya menunjukkan komitmen tinggi dari manajemen.

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Profil Mitra P3MI dalam Kemitraan Bank BJB

PT Trias Insan Madani adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia resmi berizin aktif dari pemerintah yang berkantor pusat di Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Perusahaan ini memiliki jaringan kantor cabang di sejumlah daerah seperti Brebes, Cilacap, Pati, Lampung Timur, dan Padang. PT Tenriawaru Elit Internasional merupakan perusahaan P3MI aktif yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke kawasan Asia dan Eropa. Sementara itu, PT Wira Karitas memiliki cakupan sektor penempatan meliputi hospitality, konstruksi, perkebunan, kesehatan, serta teknik dan engineering.

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Fasilitas KUR PMI untuk Kesiapan Calon Pekerja

Fasilitas KUR Penempatan PMI menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan yang mendukung kesiapan calon pekerja migran. Program ini membantu calon tenaga kerja dalam mempersiapkan keberangkatan dan memenuhi kebutuhan penempatan di negara tujuan. Peluang pengembangan bisnis pada segmen ini semakin terbuka seiring dengan potensi penempatan tenaga kerja ke berbagai negara. Khususnya kawasan Eropa menjadi tujuan yang potensial untuk ekspansi tenaga kerja Indonesia dalam berbagai sektor industri. Kebutuhan pembiayaan ini menjadi peluang bagi bank bjb untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kontribusi pada sektor UMKM.

Dampak Ekonomi dan Layanan Keuangan Terintegrasi

Kolaborasi antara bank bjb dan perusahaan P3MI tidak hanya berorientasi pada aspek pembiayaan tetapi juga mendukung ekosistem penempatan yang terintegrasi. Kolaborasi ini membuka peluang pemanfaatan layanan transaksi keuangan bagi perusahaan mitra maupun para calon pekerja migran. Pembiayaan kepada calon PMI menjadi ruang pengembangan bisnis yang dapat memperluas penyaluran kredit produktif. Selain pertumbuhan kredit, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Transaksi perbankan dari perusahaan mitra dan calon pekerja migran juga menjadi fokus pengembangan layanan keuangan yang komprehensif.