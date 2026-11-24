Bank BJB resmi meraih gelar Juara Umum Festival Olahraga, Budaya, dan Seni FKIJK Jawa Barat 2026 dengan total empat Juara 1 dan tiga Juara 3 dari 90 kontingen.

Bank BJB berhasil mengamankan posisi puncak sebagai Juara Umum dalam Festival Olahraga, Budaya, dan Seni (FOBS) yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Barat 2026. Prestasi bergengsi ini diresmikan secara resmi pada Minggu, 22 November 2026, di kantor pusat Bank BJB yang berlokasi di Jalan Naripan, Kota Bandung. Puncak acara penutupan ini berlangsung serentak dengan kegiatan Fun Walk yang menjadi simbol silaturahmi antar-anggota industri jasa keuangan di Jawa Barat.

Strategi Kontingen Menuju Gelar Juara Umum

Untuk membuktikan dominasinya di ajang bergengsi tingkat regional tersebut, Bank BJB mengirimkan delegasi besar yang terdiri dari 90 peserta. Jumlah ini mencakup seluruh talenta terbaik yang diunggulkan dalam berbagai disiplin ilmu mulai dari atletik hingga seni pertunjukan. Kepesertaan massal ini menunjukkan komitmen institusi untuk tidak hanya berfokus pada hasil kompetisi, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh insan pegawai dalam membangun dinamika organisasi yang sehat.

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Distribusi peserta di setiap cabang kompetisi menunjukkan strategi yang sangat komprehensif dan seimbang. Tim bulu tangkis mengirimkan 10 atlet, sementara skuad bola basket mengandalkan 25 pemain untuk bertanding. Di lapangan voli putra, Bank BJB menurunkan 12 representatif, dan tenis lapangan diikuti oleh 10 peserta yang siap bersaing.

Kekuatan lain terlihat dari dominasi di cabang tenis meja yang menghadirkan 14 pemain andalan. Selain itu, sektor padel juga diwakili oleh 7 peserta berprestasi. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata dari semangat kolaborasi internal yang tinggi di setiap unit kerja Bank BJB sebelum terjun ke medan kompetisi.

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Prestasi Emas di Bidang Olahraga dan Seni

Hasil yang diraih oleh kontingen Bank BJB sangat memukau dengan total empat gelar Juara 1 dan tiga gelar Juara 3. Juara 1 pertama diraih di cabang olahraga tenis meja, sebuah prestasi yang menunjukkan konsistensi tinggi dalam cabang tersebut. Juara 1 kedua dicapai oleh skuad bola basket yang mampu mengalahkan lawan-lawan berat dari lembaga keuangan lainnya.

Di ranah seni dan budaya, Bank BJB juga menunjukkan dominasi dengan meraih Juara 1 pada kategori fashion show. Prestasi tidak berhenti di situ, juara 1 ketiga juga disandang oleh kategori duta literasi yang mewakili semangat pengembangan literasi di kalangan pegawai. Juara 1 keempat berhasil diraih oleh tim band yang menampilkan karya musik berkualitas tinggi di hadapan juri.

Selain empat juara utama, Bank BJB juga mengamankan tiga posisi Juara 3. Prestasi ini diperoleh dari tim voli putra yang mampu menempati podium ketiga. Juara 3 kedua diraih oleh tim band, sementara Juara 3 ketiga diraih oleh representasi padel. Kombinasi hasil ini secara matematis dan kualitatif menempatkan Bank BJB di posisi Juara Umum.

Prosesi Penyerahan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Upacara penyerahan penghargaan tersebut dipimpin langsung oleh Darwisman. Darwisman memegang dua peran kunci sekaligus sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat. Dalam kapasitasnya ini, Darwisman juga menjabat sebagai Ketua Umum FKIJK Jawa Barat yang memimpin penyelenggaraan festival tahunan.

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Penghargaan Juara Umum diterima oleh Ayi Subarna. Ayi Subarna menjabat sebagai Direktur Utama Bank BJB yang mewakili seluruh jajaran manajemen. Prosesi ini menjadi momen bersejarah yang menandai keberhasilan jangka panjang Bank BJB dalam mengintegrasikan kegiatan non-finansial ke dalam strategi korporasi.

Dampak Kolaborasi bagi Industri Jasa Keuangan

Kegiatan dengan tema Jalin Kolaborasi, Raih Prestasi ini berhasil menciptakan atmosfer yang sangat inklusif. Interaksi antar-regulator dan pelaku industri terjalin dalam suasana santai namun tetap profesional. Hal ini memperkuat sinergi di antara berbagai lembaga yang berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan di Jawa Barat.

Bagi Bank BJB, pencapaian ini merupakan validasi atas budaya kerja yang menekankan keseimbangan. Kesehatan jasmani dan kreativitas rohani menjadi pilar penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan di luar rutinitas pekerjaan memungkinkan pegawai untuk menunjukkan potensi tersembunyi dan memperkuat rasa saling percaya.

Bank BJB secara resmi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen. Kontribusi setiap peserta, baik yang meraih podium maupun yang berpartisipasi aktif, menjadi modal penting bagi organisasi. Kebersamaan ini menjadi fondasi utama untuk terus membangun kinerja organisasi yang adaptif dan produktif di masa depan.