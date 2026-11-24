bank bjb dinobatkan sebagai Juara Umum Festival Olahraga, Budaya, dan Seni FKIJK Jawa Barat 2026 atas 12 prestasi di berbagai cabang. Simak detail capaian ini.

bandung - bank bjb menorehkan prestasi gemilang dengan dinobatkan sebagai Juara Umum dalam Festival Olahraga, Budaya, dan Seni (FOBS) Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Barat tahun 2026. Pencapaian ini bukan hanya merupakan validasi atas semangat kolektif seluruh insan bank bjb, tetapi juga menjadi bukti nyata dari partisipasi aktif perusahaan dalam membangun budaya kerja yang positif melalui integrasi antara kesehatan fisik, kreativitas seni, dan pelestarian budaya.

Penyerahan Penghargaan di Kantor Pusat

Penyerahan gelar juara umum kepada bank bjb dilakukan secara langsung oleh Darwisman, yang menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Umum FKIJK Jawa Barat, kepada Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, beserta jajaran manajemen senior perusahaan. Acara simbolis ini berlangsung di tengah seremoni penutupan kegiatan Fun Walk yang menjadi puncak dari festival tahunan ini.

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Acara pengukuhan prestasi tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan kunci di industri keuangan regional Jawa Barat, termasuk Muslimin Anwar sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat. Kehadiran perwakilan dari berbagai institusi perbankan lainnya menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam ekosistem jasa keuangan di wilayah ini, di mana bank bjb kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam hal kebersamaan dan prestasi non-finansial.

Strategi Partisipasi Kontingen 90 Orang

Untuk berhasil meraih gelar Juara Umum, bank bjb mengerahkan kekuatan besar dengan mengirimkan kontingen sebanyak 90 orang yang tersebar di berbagai disiplin ilmu dan olahraga. Seluruh peserta yang dikirimkan merupakan representasi terbaik dari semangat insan bank bjb untuk berkontribusi secara positif sekaligus membawa nama baik perusahaan dalam ajang kompetisi yang mempertemukan berbagai lembaga jasa keuangan terkemuka di Jawa Barat.

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Komitmen bank bjb terlihat jelas dari dominasi partisipasinya di cabang olahraga, di mana 10 peserta diturunkan dalam badminton, 25 peserta pada bola basket, 12 peserta untuk bola voli putra, 10 peserta tenis lapangan, 14 peserta tenis meja, serta 7 peserta yang bersaing di cabang padel. Angka-angka ini menunjukkan kedalaman talenta internal bank bjb yang tidak hanya unggul dalam satu aspek, melainkan memiliki distribusi atletik yang merata di berbagai jenis cabang.

Selain bidang olahraga, bank bjb juga menunjukkan kekuatan di sektor seni dan budaya dengan mengirimkan 6 peserta untuk kompetisi band, 4 peserta untuk fashion show, serta 2 duta literasi. Keikutsertaan dalam beragam kategori ini mencerminkan strategi holistik bank bjb dalam mendukung pengembangan potensi pegawai, di mana perusahaan tidak hanya fokus pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mendorong kreativitas, seni, dan kepedulian terhadap literasi sebagai bagian dari identitas karyawan.

Detail Perolehan 4 Juara 1 dan 3 Juara 3

Hasil kerja keras dan persiapan matang para kontingen bank bjb buaian prestasi yang sangat membanggakan dengan total perolehan empat gelar Juara 1 dan tiga gelar Juara 3 di berbagai kompetisi. Empat kemenangan utama atau Juara 1 berhasil dikantongi oleh bank bjb pada cabang olahraga tenis meja, kompetisi seni dan budaya fashion show, kategori duta literasi, serta cabang olahraga bola basket yang menjadi andalan perusahaan.

Sementara itu, tiga gelar Juara 3 berhasil diraih dari cabang olahraga bola voli putra, kompetisi band di bidang seni budaya, serta cabang olahraga padel. Kombinasi hasil ini secara matematis dan kualitatif mengantarkan kontingen bank bjb menjadi Juara Umum FKIJK Jawa Barat 2026, mengalahkan berbagai pesaing kuat dari institusi jasa keuangan lainnya yang hadir dalam festival tersebut.

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Momentum Silaturahmi dan Kolaborasi Industri

Rangkaian kegiatan FKIJK Jawa Barat 2026 resmi ditutup melalui kegiatan Fun Walk dan Upacara Penutupan Festival yang diselenggarakan pada Minggu, 22 November 2026, di Kantor Pusat bank bjb yang berlokasi di Jalan Naripan, Kota Bandung. Penutupan ini tidak hanya menandai berakhirnya kompetisi, tetapi juga berfungsi sebagai momentum silaturahmi yang memperkuat hubungan antarpelaku industri jasa keuangan di Jawa Barat dalam suasana yang lebih santai dan inklusif.

Dengan mengusung tema Jalin Kolaborasi, Raih Prestasi, acara ini menjadi ruang interaksi strategis bagi regulator, lembaga jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi kerja sama. Bagi bank bjb, partisipasi dan kemenangan dalam FKIJK Jawa Barat merupakan bagian integral dari upaya jangka panjang membangun lingkungan kerja yang mendorong keseimbangan antara profesionalisme, kesehatan, kreativitas, dan interaksi sosial antarkaryawan.

Semangat kolaborasi ini sejalan dengan visi bank bjb dalam membangun sumber daya manusia yang adaptif, produktif, dan memiliki kemampuan kerja sama tinggi. Setiap peserta kontingen memiliki kontribusi penting dalam perjalanan keberhasilan tim, baik melalui pencapaian podium tertinggi maupun partisipasi aktif mereka selama seluruh rangkaian kompetisi berlangsung, sehingga penghargaan Juara Umum ini benar-benar menjadi representasi nilai kebersamaan yang tulus.