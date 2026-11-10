Bank BJB Pasarkan Sukuk Tabungan ST017 dengan Imbal Hasil hingga 7,05%

Bank BJB menawarkan Sukuk Tabungan ST017 mulai 6 November 2026 dengan imbal hasil 6,95% hingga 7,05%. Investasi syariah aman negara dengan minimum Rp1 juta untuk diversifikasi portofolio.

Bank BJB resmi meluncurkan program penjualan Sukuk Tabungan seri ST017 sebagai upaya strategis memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di seluruh wilayah operasionalnya. Institusi perbankan ini mengajak nasabah dan masyarakat umum untuk memanfaatkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) berbasis prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana investasi yang aman dan menguntungkan.

Detail Teknis Produk dan Imbal Hasil

Sukuk Tabungan ST017 hadir dengan dua pilihan tenor yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas serta perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang investor. Seri ST017-T2 menawarkan jangka waktu investasi selama dua tahun dengan tingkat imbal hasil awal sebesar 6,95% per tahun yang dihitung berdasarkan formula BI-Rate ditambah spread 120 basis poin. Sementara itu, seri ST017-T4 menawarkan jangka waktu yang lebih panjang selama empat tahun dengan imbal hasil awal yang lebih tinggi, yakni 7,05% per tahun berdasarkan BI-Rate ditambah spread 130 basis poin.

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Kedua seri instrumen investasi ini menggunakan mekanisme imbal hasil mengambang dengan batas minimal atau yang dikenal sebagai floating with floor. Mekanisme ini memberikan karakteristik unik di mana tingkat imbal hasil dapat menyesuaikan diri mengikuti perkembangan BI-Rate pada periode evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, kepastian tetap terjamin karena tingkat imbal hasil tidak akan pernah turun di bawah batas minimal yang sudah ditentukan untuk masing-masing seri selama masa investasi berlangsung.

Jadwal Penawaran dan Prosedur Pemesanan

Masa penawaran resmi untuk Sukuk Tabungan ST017 dibuka mulai tanggal 6 November hingga 2 Desember 2026. Selama periode tersebut, masyarakat dapat melakukan pemesanan langsung melalui Bank BJB dengan mematuhi seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku. Proses pembelian dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan melalui laman resmi infobjb.id/sbn yang menyediakan informasi lengkap mengenai produk obligasi ritel dan syarat investasi.

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Salah satu daya tarik utama dari instrumen ini adalah nilai minimum pemesanan yang relatif terjangkau dan inklusif, yaitu dimulai dari Rp1 juta. Pembelian selanjutnya berlaku dalam kelipatan Rp1 juta yang memberikan keleluasaan bagi investor pemula maupun investor berpengalaman untuk menyesuaikan nominal investasi dengan kapasitas keuangan mereka. Batas maksimum pemesanan juga diatur dengan jelas, di mana seri ST017-T2 dibatasi hingga Rp5 miliar, sedangkan seri ST017-T4 mencapai batas Rp10 miliar.

Tanggal setelmen resmi untuk Sukuk Tabungan ST017 ditetapkan pada 9 Desember 2026. Investor perlu memperhatikan perbedaan tanggal jatuh tempo antara kedua seri yang tersedia. Seri ST017-T2 akan jatuh tempo pada 10 November 2028, sementara seri ST017-T4 akan jatuh tempo pada 10 November 2030. Perbedaan jangka waktu ini memberikan ruang bagi investor untuk menyelaraskan instrumen investasi dengan berbagai kebutuhan keuangan di masa depan.

Distribusi Imbal Hasil dan Program Promosi

Pembayaran imbal hasil pertama untuk kedua seri dijadwalkan secara pasti pada 10 Januari 2027. Setelah periode tersebut, imbal hasil akan dibayarkan secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pembayaran berkala ini menjadi nilai tambah penting bagi investor yang mencari arus kas pasif rutin dari portofolio investasi mereka yang telah dibangun.

Bank BJB juga menghadirkan program apresiasi berupa cashback hingga Rp14.500.000 bagi nasabah yang berhasil melakukan pembelian Sukuk Tabungan ST017 melalui kanal distribusi yang disediakan. Program promosi ini berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang bertujuan meningkatkan minat masyarakat dalam mengenal instrumen investasi pemerintah. Nasabah dapat memeriksa detail kelolaan program tersebut melalui channel komunikasi resmi Bank BJB.

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Jaminan Negara dan Manajemen Risiko

Sebagai instrumen yang diterbitkan langsung oleh pemerintah Republik Indonesia, pembayaran pokok dan imbal hasil Sukuk Tabungan ST017 dijamin oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan ini memberikan tingkat keamanan tertinggi bagi investor dibandingkan dengan instrumen investasi non-sukuk lainnya di pasar modal. Investor tetap perlu memperhatikan karakteristik likuiditas serta ketentuan pencairan sebelum jatuh tempo jika memerlukan akses dana sebelum masa tenor berakhir.

Bank BJB secara eksplisit mengingatkan calon investor untuk tidak sekadar mengejar imbal hasil, melainkan menjadikan kesesuaian produk dengan tujuan keuangan pribadi sebagai pertimbangan utama. Faktor-faktor seperti kebutuhan likuiditas, jangka waktu investasi, serta profil risiko individual harus menjadi landasan sebelum melakukan pembelian. Dengan strategi diversifikasi investasi yang tepat menggunakan kombinasi berbagai aset, masyarakat dapat membangun pengelolaan kekayaan yang lebih seimbang dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro.