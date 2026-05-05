Banjir Rendam Jakarta Selatan, Ratusan Warga Dievakuasi

Banjir melanda Jakarta Selatan akibat hujan deras, menyebabkan 115 RT dan 4 ruas jalan tergenang. Sebanyak 118 jiwa dievakuasi ke lokasi pengungsian.

Banjir melanda wilayah Jakarta Selatan pada Selasa, 5 Mei 2026, akibat curah hujan tinggi yang berlangsung sejak Senin malam. Intensitas hujan yang ekstrem menyebabkan beberapa sungai meluap dan merendam pemukiman warga.

Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan dampak banjir paling signifikan dibandingkan dengan wilayah lainnya di ibu kota. Data terkini menunjukkan bahwa sebanyak 115 Rukun Tetangga (RT) dan 4 ruas jalan tergenang air. Rinciannya, 78 RT di Jakarta Selatan terdampak banjir, dengan Kelurahan Petogogan menjadi titik terparah, di mana 37 RT terendam air. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 15 sentimeter hingga mencapai 240 sentimeter atau 2,4 meter di beberapa lokasi.

Sungai-sungai yang menjadi penyebab utama banjir antara lain Ciliwung, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan, dan Kali Angke. Kondisi ini mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari warga dan kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan utama. Sebagai respons terhadap situasi darurat ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penanganan. Sedikitnya 118 jiwa dari Kelurahan Kedoya Selatan dan Pejaten Timur telah dievakuasi ke lokasi pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Selain itu, genangan air setinggi 50 sentimeter telah melumpuhkan empat ruas jalan utama, termasuk Jalan Ciledug Raya dan Jalan Swadarma, menyebabkan kesulitan bagi pengguna jalan. Personel gabungan dari BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Dinas Gulkarmat telah dikerahkan ke lokasi banjir untuk melakukan penyedotan air menggunakan mesin pompa portable. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketinggian air dan mempercepat surutnya banjir.

Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan ketinggian air di sungai-sungai dan wilayah-wilayah rawan banjir lainnya untuk mengantisipasi potensi banjir susulan. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga terus ditingkatkan untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif dan efisien. Yohan, perwakilan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan dampak yang ditimbulkan. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana alam ini.

Yohan juga mengimbau warga untuk segera menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112 jika membutuhkan bantuan evakuasi atau informasi terkait banjir. Layanan darurat Jakarta Siaga 112 siap memberikan respons cepat dan tepat terhadap kebutuhan warga yang terdampak banjir. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan saluran drainase, karena dapat memperburuk kondisi banjir. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur drainase untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Upaya pencegahan dan mitigasi banjir menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta. Situasi ini menjadi pengingat penting akan perlunya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana alam





