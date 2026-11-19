Banjir parah di Departemen Pas-de-Calais, Prancis, memaksa pemerintah daerah mengaktifkan rencana tanggap darurat dan dua sekolah dievakuasi.

Banjir parah melanda sekitar 25 kota di Departemen Pas-de-Calais, wilayah administratif di utara Prancis, sehingga pemerintah daerah mengaktifkan rencana tanggap darurat pada Kamis (19/11/2026). Laporan ini disampaikan ANTARA dengan dateline Brussels.

Bencana tersebut menyebabkan dua sekolah harus dievakuasi. Stasiun televisi BFMTV melaporkan bahwa wilayah itu telah berada dalam status siaga cuaca oranye untuk hujan dan banjir sejak Selasa (17/11/2026).

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Pemerintah Daerah Aktifkan Rencana Tanggap Darurat di Pas-de-Calais

Pemerintah daerah di Pas-de-Calais mengaktifkan rencana tanggap darurat untuk mengoordinasikan operasi penyelamatan dan bantuan. Langkah ini diambil ketika kondisi banjir dinilai kian memburuk.

Ketinggian air yang terus meningkat menggenangi sejumlah permukiman dan mengganggu lalu lintas jalan. Sekitar 25 kota mengalami kesulitan serius akibat kenaikan permukaan air dan limpasan air hujan di permukaan tanah.

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Sebagai antisipasi kemungkinan terjadi banjir lebih lanjut, pemerintah daerah meminta penutupan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di tiga wilayah antarkomune. Kebijakan ini langsung memengaruhi kegiatan belajar mengajar di kawasan tersebut.

Sekitar 30 ruas jalan departemen terdampak banjir. Gangguan pada jalur-jalur tersebut membuat mobilitas warga di kawasan terdampak ikut terhambat.

Badan Meteorologi Prancis Peringatkan Hujan Lanjutan

Badan meteorologi Prancis memperingatkan bahwa hujan lanjutan dapat memperburuk situasi di Pas-de-Calais. Prakiraan cuaca menunjukkan curah hujan tambahan berkisar 30 sampai 50 milimeter, bahkan lebih tinggi di sejumlah lokasi.

Otoritas juga memperingatkan bahwa akumulasi curah hujan dapat mencapai 130 milimeter, dan hingga 200 milimeter di beberapa wilayah. Angka tersebut menunjukkan potensi tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan curah hujan tambahan yang tercatat sebelumnya dalam prakiraan.

Layanan pemantauan banjir memperingatkan adanya risiko banjir signifikan, terutama di sepanjang Sungai Canche dan Sungai Course. Kedua sungai ini menjadi perhatian utama dalam pemantauan kondisi air.

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Menurut layanan pemantauan tersebut, luapan air lebih lanjut diperkirakan terjadi mulai Kamis malam hingga Jumat (20/11/2026). Jadwal ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan operasi lanjutan.

Angin Kencang dan Dampak Lanjutan bagi Wilayah Pesisir

Angin kencang dengan potensi kecepatan mencapai 100 kilometer per jam juga diprakirakan melanda wilayah pesisir. Kombinasi hujan deras dan angin kuat berpotensi menambah tekanan pada kawasan yang sudah terendam.

Penutupan sekolah yang diminta pemerintah daerah berlaku untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di tiga wilayah antarkomune. Dengan demikian, aktivitas pendidikan di kawasan tersebut terhenti sementara selama ancaman banjir berlangsung.

Hingga Jumat (20/11/2026), kewaspadaan terhadap luapan Sungai Canche dan Sungai Course tetap menjadi fokus utama otoritas setempat, sesuai peringatan layanan pemantauan banjir yang telah dikeluarkan.