Banjir Musi Rawas Utara: Dampak Serius Terhadap Warga, Fasilitas, Pendidikan, dan Kesehatan

Banjir bandang di Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi tunggal di atas dini hari sejak Kamis, 7 Mei 2026. Hingga Sabtu (9/5/2026) siang, data sementara mencatat 16.156 kepala keluarga atau sekitar 64.624 jiwa terdampak langsung banjir.

Banjir bandang di Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi usai hujan berintensitas tinggi sejak Kamis, 7 Mei 2026 dini hari. Berapa banyak warga dan rumah yang terdampak banjir ini?

Sekretaris BPBD Muratara, Mathir, mengatakan bahwa hingga Sabtu (9/5/2026) siang, data sementara mencatat sebanyak 16.156 kepala keluarga atau sekitar 64.624 jiwa terdampak langsung akibat luapan air. Banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga melumpuhkan sejumlah fasilitas umum di beberapa wilayah terdampak. Empat jembatan gantung di Desa Tanjung Beringin, Desa Terusan, Desa Sukamenang, dan Desa Noman dilaporkan putus total. Dampak banjir juga dirasakan sektor pendidikan dan layanan kesehatan.

Sebanyak 17 sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA terendam banjir. Selain itu, lima unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan dua Polindes turut terdampak. Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol-PP, serta personel TNI dan Polri telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan kaji cepat dan evakuasi korban. Pemerintah daerah telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak banjir.

Petugas terus memantau situasi di lapangan dan melakukan pendataan awal terhadap kerugian material yang dialami masyarakat. Berdasarkan pantauan terakhir, kondisi banjir di Kecamatan Karang Jaya dilaporkan sudah surut sepenuhnya. Sementara di Kecamatan Rupit, permukaan air mulai menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan di Kecamatan Karang Dapo dan Kecamatan Rawas Ilir karena hingga kini permukiman warga di dua wilayah tersebut masih terendam banjir





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Musi Rawas Utara Banjir Warga Terdampak Rumah Terdampak Fasilitas Umum Pendidikan Layanan Kesehatan Anggota Tim Gabungan Pemerintah Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Benc Tempat-Tempat Rusak Banjir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hukum kemarin, kecelakaan Musi Rawas Utara hingga tiga terdakwa bebasBeragam peristiwa hukum selama Kamis (7/5) telah kami beritakan kepada Anda, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, yakni ...

Read more »

Olah TKP Tabrakan Maut Bus vs Truk Tangki, Kernet Jadi SaksiMusi Rawas Utara, tvOnenews.com - Tim gabungan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan bersama Satlantas Polres Musi Rawas Utara melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kecelakaan maut antara bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.

Read more »

Olah TKP Insiden Bus ALS vs Truk Tangki, Polisi Temukan Barang yang Dilarang dalam KabinMusi Rawas Utara, tvOnenews.com - Polda Sumatera Selatan akan memanggil pihak perusahaan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) untuk mendalami penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara.

Read more »

16.156 Rumah di Musi Rawas Utara Terendam BanjirBerita 16.156 Rumah di Musi Rawas Utara Terendam Banjir terbaru hari ini 2026-05-09 17:13:22 dari sumber yang terpercaya

Read more »