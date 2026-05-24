Banjir Mungling di Palabuhanratu, Warga Kabul Tinggi Gelisah

Luapan dari hulu Sungai Ciranca telah merendam sejumlah rumah warga di Kampung Cangehgar, menyulitkan aktivitas warga dan warga di sekitar serta berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan di kawasan puskesmas. Untuk mengatasi situasi tersebut, pihak kecamatan bersama otoritas terkait langsung melakukan pemantauan dan menyiapkan langkah evakuasi apabila debit air terus meningkat.

Luapan Sungai Ciranca telah menggenangi kawasan Kampung Cangehgar, sekitar pukul 16.30 WIB. Hingga Minggu malam, genangan air belum surut dan menghambat aktivitas warga. Salah seorang warga, Rahmat (28), melaporkan bahwa air sungai mulai meluap secara perlahan hingga masuk ke area fasilitas kesehatan dan gang-gang permukiman warga.

Menurut Rahmat, banjir di wilayah tersebut kerap terjadi setiap kali Palabuhanratu diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama. Warga pun khawatir kondisi tersebut dapat mengganggu pelayanan kesehatan di kawasan puskesmas. Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Palabuhanratu, Hendriana, membenarkan bahwa luapan Sungai Ciranca telah merendam sejumlah rumah warga di Kampung Cangehgar, termasuk rumah Bu Titin yang berada di dalam gang dekat kawasan puskesmas. Depan Puskesmas juga ikut terendam.

Untuk mengatasi situasi tersebut, pihak kecamatan bersama otoritas terkait langsung melakukan pemantauan untuk mendata dampak banjir serta menyiapkan langkah evakuasi apabila debit air terus meningkat. Hendriana juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan rawan banjir agar meningkatkan kewaspadaan, mengingat intensitas curah hujan diprediksi masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya, hal ini memicu hujan deras di Sukabumi





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sunda Crusader Hydropower Coolant Golden Triangle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ratusan warga Greenland turun ke jalan untuk memprotes peresmian gedung baru Konsulat ASPara demonstran di Greenland turun ke jalan untuk memprotes peresmian gedung baru Konsulat AS. Mereka meneriakkan AS agar hengkang dan menunjukkan bahwa Greenland memiliki demokrasinya sendiri.

Read more »

Isu 'Pocong' Bikin Resah Warga, Siap Tindak Tegas Jika Ada Unsur PidanaPolda Metro Jaya menegaskan bakal menindak tegas pelaku berkostum pocong jika terbukti memanfaatkan fenomena tersebut untuk melancarkan aksi kriminal.

Read more »

Warga Greenland Tolak Pembukaan Konsulat AS di WilayahnyaRatusan warga Greenland berkumpul di ibu kota Nuuk pada hari Kamis, 21 Mei 2026, untuk memprotes pembukaan konsulat AS di Greenland. PM Greenland juga tak hadir

Read more »

Pemkab Sigi Segera Normalisasi Sungai Mataue, Jamin Keamanan Warga dari Ancaman BanjirPemerintah Kabupaten Sigi bergerak cepat melakukan normalisasi sungai di Desa Mataue demi menjamin keamanan warga dari ancaman banjir bandang yang kerap melanda.

Read more »