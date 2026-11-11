Banjir Lumpur Cikembar Lumpuhkan Jalan Kabupaten dan Rendam SDN Cimanggu 2

Banjir lumpur di Kecamatan Cikembar pada Selasa, 10 November 2026 melumpuhkan Jalan Kabupaten dan merendam SDN Cimanggu 2 di kawasan industri.

Banjir bercampur lumpur pekat merendam sejumlah fasilitas umum dan badan jalan di Kecamatan Cikembar pada Selasa, 10 November 2026. Peristiwa itu diduga dipicu aktivitas pengolahan lahan industri di wilayah sekitar, dan luapan air bercampur lumpur mulai menerjang kawasan sekitar pukul 16.00 WIB.

Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kawasan tersebut sejak pukul 15.00 WIB menjadi pemicu utama. Kasi Trantib Kecamatan Cikembar Andi Herdiyani menyebut luapan air itu kian cepat membawa material tanah dari area pematangan lahan.

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Luapan Lumpur Dipicu Pengolahan Lahan Industri

Luapan lumpur di Kecamatan Cikembar diduga berasal dari aktivitas perataan tanah di kawasan industri sekitar yang terbawa derasnya hujan. Kondisi itu membuat air bercampur tanah pekat masuk ke fasilitas umum dan badan jalan dalam waktu singkat.

Andi Herdiyani menjelaskan bahwa intensitas hujan yang tinggi mempercepat luapan material tanah dari area pematangan lahan. Akibatnya, material tersebut tidak tertahan dan langsung mengalir ke permukiman serta jalur utama warga.

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Tim Gabungan Diterjunkan ke Lokasi Kejadian

Tim gabungan dari Forkopimcam Cikembar, BPBD, Tagana, P2BK, Pemerintah Desa Sukamulya, dan warga setempat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mencegah dampak yang lebih luas. Andi Herdiyani menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan perwakilan perusahaan penanggung jawab agar segera membersihkan jalan dan memperlebar saluran air.

Selain membersihkan material lumpur di badan jalan, petugas juga melakukan penanganan darurat untuk mengantisipasi luapan susulan. Andi menambahkan, pihak perusahaan saat ini membangun tanggul dan saluran air sementara agar debit air tidak kembali meluap ke jalan utama.

Hingga Selasa malam, unsur gabungan di kawasan industri Cikembar masih bersiaga dan mengawal proses pembersihan material lumpur di lokasi kejadian. Pengawalan ini dilakukan agar penanganan darurat berjalan sesuai rencana di lapangan.

Sekolah dan Jalan Kabupaten Terdampak Lumpur

Banjir lumpur membuat Bangunan SDN Cimanggu 2 terendam air disertai lumpur, sehingga kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut ikut terdampak. Mobilitas warga di sekitar lokasi juga terganggu akibat genangan dan material yang menutup akses.

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Jalan Kabupaten Ruas Ciangsana-Puncak Madura saat ini lumpuh total dan belum bisa dilalui kendaraan. Andi Herdiyani menegaskan kondisi jalan tersebut menjadi perhatian utama tim gabungan hingga material lumpur berhasil dibersihkan.