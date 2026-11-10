Banjir Luap di PLTA T-5 Tarbela Akibat Keruntuhan Tambang, Proyek Ditutup Sementara

Otoritas WAPDA menghentikan pembangunan PLTA T-5 Bendungan Tarbela di Pakistan setelah massa batuan runtuh dan membanjiri terowongan konstruksi. Evakuasi pekerja berhasil dilakukan tanpa korban jiwa meski aktivitas konstruksi terhenti total.

Sebuah insiden banjir besar melanda area konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) T-5 di kawasan Bendungan Tarbela, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Peristiwa ini menyebabkan tergenangnya sejumlah infrastruktur vital, termasuk Terowongan Lima atau yang dikenal sebagai Tunnel Five dalam operasi pembangunan tersebut.

Mekanisme Keruntuhan Massif Batuan

Kedalaman dan dampak banjir di lokasi proyek ini dipicu oleh kegagalan struktural selama tahap eksplorasi. Otoritas Pengembangan Air dan Tenaga Listrik Pakistan atau WAPDA mengonfirmasi bahwa keruntuhan terjadi pada massa batuan yang lemah. Kerusakan ini terjadi secara spesifik saat proses penggalian berlangsung di area yang dinamakan 2nd Bench Connecting Tunnel.

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Dampak langsung dari keruntuhan fisik tersebut adalah terbukanya jalur bagi air. Air yang sebelumnya terperangkap di Intake Pit atau lubang saluran masuk, kini mengalir deras dan tak terkendali ke dalam struktur terowongan. Arus air yang kuat ini berhasil menembus dinding pelindung dan mencapai area kritis, yaitu rumah pembangkit atau powerhouse. Ketinggian dan kecepatan aliran air ini memaksa penghentian total segala bentuk aktivitas konstruksi di seluruh area proyek PLTA T-5 hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

Respons Darurat dan Keamanan Pekerja

Keamanan para pekerja menjadi fokus utama segera setelah insiden terdeteksi. Seorang pekerja tercatat sempat terseret oleh arus banjir yang tiba-tiba meluap di lokasi proyek. Namun, berkat respons cepat tim tanggap darurat, pekerja tersebut berhasil diselamatkan dari jebakan aliran air yang ganas. Kondisi ini menyoroti risiko tinggi yang selalu mengintai dalam proyek konstruksi infrastruktur skala besar di daerah dengan topografi kompleks.

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Sebagai tindakan pencegahan dan memastikan keselamatan seluruh staf, otoritas setempat segera melakukan evakuasi massal. Seluruh pekerja yang berada di dalam radius zona bahaya di lokasi proyek PLTA T-5 dievakuasi dari tempat kerja. Keputusan evakuasi ini diambil untuk menghindari potensi korban jiwa jika terjadi ledakan air atau longsor susulan yang dapat mengancam nyawa para konstruksi.

Pihak berwenang telah menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden ini. Meskipun arus air sangat deras dan menyebabkan kepanikan, struktur keamanan dasar serta protokol evakuasi yang ada terbukti efektif. Keberhasilan penyelamatan pekerja yang terseret dan evakuasi massal lainnya menjadi indikator positif bahwa tim darurat di lapangan menjalankan prosedur dengan sangat baik.

Evaluasi Dampak dan Langkah Pengeringan

Setelah memastikan keamanan manusia, langkah teknis segera dilakukan untuk mengendalikan kerusakan fisik. WAPDA melaporkan bahwa tim teknisi berhasil menguras sepenuhnya seluruh volume air yang masuk dari Intake Pit. Usaha pengurasan ini merupakan tahap krusial untuk mengembalikan kondisi kering pada area kerja dan memungkinkan inspeksi lebih lanjut terhadap kerusakan struktur.

Hingga saat ini, otoritas menyatakan bahwa tidak ada lagi aliran air yang masuk ke area pengerjaan di bagian hilir proyek. Status kering ini memberikan harapan bahwa dampak banjir lokal telah terkontrol sepenuhnya. Namun, menghentikan pekerjaan bukan berarti proyek selesai. Semua aktivitas pembangunan PLTA T-5 masih dalam keadaan jeda total menunggu evaluasi menyeluruh.

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Keputusan untuk tidak segera memulai kembali konstruksi ini diambil dengan pertimbangan keamanan dan integritas struktur. WAPDA membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa tidak ada kerentanan tambahan yang mungkin menyebabkan banjir susulan. Para ahli teknik mungkin perlu mengevaluasi stabilitas batuan di sekitar 2nd Bench Connecting Tunnel sebelum mengizinkan pekerja kembali masuk ke dalam terowongan.

Hambatan ini menandai tantangan signifikan bagi kelanjutan proyek infrastruktur energi di Pakistan. Penundaan yang belum ditentukan waktunya ini akan mempengaruhi jadwal keseluruhan pembangunan PLTA T-5. Seluruh pemangku kepentingan kini menunggu laporan final dari tim investigasi teknis untuk menentukan strategi perbaikan dan timeline restart konstruksi yang aman.