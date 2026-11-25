Banjir di Kapuas Hulu mulai surut per 24 November 2026 setelah menenggelamkan 28.875 jiwa. Polair, BNPB, dan Disdikbud sinergi tanggap darurat serta imbauan keselamatan warga.

Genangan air yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat mulai menunjukkan tanda-tanda surut pada tanggal 24 November 2026. Bencana hidrometeorologi ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan warga lokal dengan total 28.875 jiwa tercatat sebagai pihak yang terdampak. Kondisi ini memicu mobilisasi cepat dari berbagai instansi pemerintah termasuk Satuan Polisi Perairan (Polair), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menghadapi situasi darurat.

Respon Satuan Tugas dan Evakuasi Warga

Also read BULOG Perkuat Ekosistem Jagung dari Hulu ke Hilir, Dorong Kesejahteraan Petani dan Peternak Mikro Keberadaan petugas lapangan menjadi sangat krusial mengingat banyak akses transportasi yang terendam dan memaksa warga untuk mengandalkan bantuan eksternal dalam beraktivitas sehari-hari. Satpolair Polres Kapuas Hulu secara aktif memantau perkembangan tinggi air di sungai utama dan membantu proses evakuasi warga yang terjebak di lokasi rawan. Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali, secara resmi mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga dalam menghadapi kondisi alam yang tidak menentu. Imbauan ini juga mencakup larangan keras bagi warga untuk memaksakan diri melintasi area dengan arus deras yang berbahaya. Selain itu, petugas meminta warga untuk segera mengamankan dokumen penting dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi guna mencegah kerusakan atau kehilangan akibat genangan yang terus berfluktuasi.

Dampak Pendidikan dan Liberasi Belajar

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Dampak bencana ini juga merambah ke sektor pendidikan, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu mengambil keputusan strategis untuk melindungi keselamatan siswa dan guru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi, mengeluarkan instruksi resmi untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka. Keputusan ini berlaku bagi sekolah yang gedungnya terendam banjir atau memiliki jalur akses menuju lokasi pendidikan yang tergenang air. Bagi fasilitas sekolah yang kondisinya memungkinkan, proses belajar mengajar diinstruksikan untuk beralih ke sistem pembelajaran dari rumah secara sementara. Selain aspek akademik, pengamanan aset dan dokumen penting milik sekolah juga menjadi prioritas utama selama masa genangan masih berlangsung. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana mencakup kebutuhan holistik yang melampaui sekadar pemindahan fisik warga.

Peringatan Risiko Cuaca Ekstrem dari BNPB

Meskipun permukaan air mulai turun, risiko bencana belum sepenuhnya hilang karena potensi hujan deras masih mengancam wilayah tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap kemungkinan kenaikan air mendadak. Peringatan keras ini didasarkan pada proyeksi cuaca terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi yang diperbarui pada 18 November 2026, wilayah Kapuas Hulu diprediksi berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada rentang tanggal 23 hingga 25 November 2026. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan segera melakukan evakuasi jika terjadi peningkatan volume air yang signifikan kembali.

Penyebab Hidrologis dan Mobilitas Bantuan

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Data teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum mengungkap bahwa bencana ini dipicu oleh curah hujan dengan intensitas sangat tinggi di wilayah hulu. Pada tanggal 20 November 2026, Stasiun Cuaca Tanjung mencatat angka 245 mm per hari, volume yang luar biasa besar dan menyebabkan debit Sungai Kapuas meluap hebat. Sebagai respons, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilengkapi dengan peralatan khusus. Bantuan logistik meliputi perahu karet bermesin, pompa mobile, pompa alkon, serta penyediaan alat berat untuk membersihkan dan memperbaiki infrastruktur yang terdampak. Hingga saat ini, warga yang membutuhkan evakuasi darurat dapat menghubungi Call Center Polri 110, posko BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, atau kantor Kepolisian Sektor terdekat untuk mendapatkan pertolongan cepat.