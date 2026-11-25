Banjir Kapuas Hulu Surut, 28.875 Jiwa Terdampak dan Respons Tim Siaga
Banjir di Kapuas Hulu mulai surut per 24 November 2026 setelah menenggelamkan 28.875 jiwa. Polair, BNPB, dan Disdikbud sinergi tanggap darurat serta imbauan keselamatan warga.
Genangan air yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat mulai menunjukkan tanda-tanda surut pada tanggal 24 November 2026. Bencana hidrometeorologi ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan warga lokal dengan total 28.875 jiwa tercatat sebagai pihak yang terdampak. Kondisi ini memicu mobilisasi cepat dari berbagai instansi pemerintah termasuk Satuan Polisi Perairan (Polair), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menghadapi situasi darurat.
Respon Satuan Tugas dan Evakuasi WargaAlso readBULOG Perkuat Ekosistem Jagung dari Hulu ke Hilir, Dorong Kesejahteraan Petani dan Peternak MikroKeberadaan petugas lapangan menjadi sangat krusial mengingat banyak akses transportasi yang terendam dan memaksa warga untuk mengandalkan bantuan eksternal dalam beraktivitas sehari-hari. Satpolair Polres Kapuas Hulu secara aktif memantau perkembangan tinggi air di sungai utama dan membantu proses evakuasi warga yang terjebak di lokasi rawan. Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali, secara resmi mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga dalam menghadapi kondisi alam yang tidak menentu. Imbauan ini juga mencakup larangan keras bagi warga untuk memaksakan diri melintasi area dengan arus deras yang berbahaya. Selain itu, petugas meminta warga untuk segera mengamankan dokumen penting dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi guna mencegah kerusakan atau kehilangan akibat genangan yang terus berfluktuasi.
Dampak Pendidikan dan Liberasi Belajar
Peringatan Risiko Cuaca Ekstrem dari BNPBMeskipun permukaan air mulai turun, risiko bencana belum sepenuhnya hilang karena potensi hujan deras masih mengancam wilayah tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap kemungkinan kenaikan air mendadak. Peringatan keras ini didasarkan pada proyeksi cuaca terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi yang diperbarui pada 18 November 2026, wilayah Kapuas Hulu diprediksi berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada rentang tanggal 23 hingga 25 November 2026. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan segera melakukan evakuasi jika terjadi peningkatan volume air yang signifikan kembali.
Penyebab Hidrologis dan Mobilitas Bantuan
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