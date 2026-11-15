Banjir Di Simpang Empat Pasaman Barat, Satu Warga Tewas

Taufik meninggal dunia setelah terjatuh saat mengendarai motor di Simpang Empat, Pasaman Barat. Banjir menggenangi 16 bangunan dan mengganggu transportasi.

Seorang warga yang bernama Taufik ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada malam Minggu, sekitar pukul 20.35 WIB. Korban diidentifikasi sebagai penduduk setempat yang berasal dari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Pasaman Barat mengonfirmasi bahwa jenazah Taufik telah segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat untuk prosedur lebih lanjut.

Insiden Jatuh Di Jalur Nasional Simpang Empat

Korban tewas ini mengalami fatalitas setelah terjatuh dari kendaraan sepeda motor yang dikendarainya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Nasional Simpang Empat, tepatnya di lokasi dekat Warung Martabak Kubang. Area ini merupakan jalur strategis yang mengarah ke simpang dekat Kantor Bupati Pasaman Barat. Debit air yang tinggi dan arus sungai yang deras menjadi faktor utama yang menyebabkan korban tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri atau mencapai tepian dengan selamat.

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Tim Gabungan Beroperasi Mencari Korban Tewas

Upaya pencarian dan penemuan jenazah melibatkan koordinasi intensif antara berbagai instansi penegak hukum dan penanggulangan bencana. Zulkarnain, Kepala BPBD Pasaman Barat, menjelaskan bahwa tim gabungan langsung memulai operasi sejak korban terjatuh di sore hari Minggu. Proses pencarian sempat terhambat sementara waktu karena kondisi debit air sungai yang meningkat signifikan, namun berhasil menemukan korban pada malam harinya di wilayah Simpang Empat.

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Koordinasi Personel Dan Bantuan Masyarakat Lokal

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pasaman, Novi Yurandi, merinci jumlah personel yang terlibat dalam operasi penyelamatan ini. Tim terdiri dari delapan personel BPBD, dua personel Basarnas Pasaman, lima personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan lima belas personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain kekuatan profesional tersebut, sekitar lima puluh warga setempat turut membantu dalam proses pencarian untuk mempercepat ditemukannya korban.

Dampak Banjir Terhadap Infrastruktur Dan Transportasi

Selain menelan korban jiwa, fenomena banjir tersebut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat. Data sementara menunjukkan bahwa sekitar enam belas unit bangunan, termasuk rumah tinggal dan toko, terendam air. Ketinggian air bervariasi di setiap lokasi, namun cukup signifikan untuk menyebabkan penggenangan parah. Kondisi banjir ini turut mengganggu arus transportasi di Jalan Nasional Simpang Empat, menghambat pergerakan kendaraan dan warga lainnya.