Banjir di Nagan Raya Terendam Tiga Puluh Sentimeter, Warga Diminta Waspada

Banjir melanda Kabupaten Nagan Raya akibat hujan deras selama seminggu. Lima belas desa terendam air setinggi di atas tiga puluh sentimeter. BPBD mengerahkan personel untuk membantu warga yang terdampak bencana ini.

Banjir merendam permukiman warga dan jalan lintas Banda Aceh-Tapaktuan di kawasan Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Minggu (1/11/2026). Bencana ini terjadi akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Nagan Raya sejak sepekan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya telah mengerahkan personel untuk membantu warga pada lima belas desa di dua kecamatan wilayah itu yang terendam banjir mencapai di atas tiga puluh sentimeter.

Penyebab Banjir Sungai Meluap

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagan Raya Irfanda Rinaldi menjelaskan kepada ANTARA di Nagan Raya bahwa bencana banjir ini terjadi akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Nagan Raya sejak sepekan terakhir. Ia menjelaskan bencana alam tersebut terjadi setelah debit air Krueng atau Sungai Lamie dan Krueng Tripa meluap. Luapan air tersebut kemudian mengenangi permukiman masyarakat secara luas di berbagai gampong atau desa setempat.

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Adapun desa atau gampong yang saat ini terendam banjir antara lain Gampong Ujong Lamie, Gampong Kuta Trieng, Gampong Geulangang Gajah, Gampong Tuwi Buya, Gampong Ujung Lamie, Gampong Gunong Cut, dan Gampong Suka Raja. Kondisi ini menyebabkan akses transportasi dan kehidupan sehari-hari warga terganggu signifikan. Air setinggi di atas tiga puluh sentimeter menggenangi lantai rumah dan jalan utama di area tersebut.

Wilayah Terdampak di Tripa Makmur

Banjir juga merendam sejumlah gampong di Kecamatan Tripa Makmur yaitu Gampong Panten Pange, Gampong Ujong Krueng, Gampong Mon Dua, Gampong Neubok Yee PP, Gampong Neubok Yee PK, Gampong Pasi Kebeu Dom, Gampong Lueng Kebeu Jagat, dan Gampong Kabu. Total terdapat lima belas desa di dua kecamatan yang terdampak banjir ini. Penetration air yang cukup dalam menuntut tindakan cepat dari pihak terkait untuk mitigasi dampak lebih lanjut.

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BPBD Nagan Raya mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar bantaran sungai, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem susulan. Irfanda Rinaldi menjelaskan saat ini petugas Pusdalops BPBD Nagan Raya bersama unsur terkait telah berada di lokasi bencana alam guna berupaya membantu masyarakat yang terdampak. Keberadaan tim lapangan diharapkan dapat mempercepat distribusi bantuan dan evakuasi jika diperlukan.

Situasi ini menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan bencana di wilayah yang rawan terhadap curah hujan tinggi. Warga diminta untuk terus memantau perkembangan cuaca dan mengikuti arahan dari aparat setempat. Upaya penanggulangan bencana ini menjadi prioritas utama untuk memastikan keselamatan jiwa dan properti warga yang terdampak.