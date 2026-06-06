Banjir di Desa Mulat, Sulawesi Tengah, Merendam Ratusan Rumah Warga

Banjir di Desa Mulat, Kecamatan Bukal, Sulawesi Tengah, Jumat (6/5/2026) menyebabkan empat desa terendam banjir. Derasnya hujan menyebabkan air sungai meluap hingga merendam ratusan rumah warga serta fasilitas umum di beberapa desa.

Banjir di Desa Mulat , Kecamatan Bukal, Sulawesi Tengah , Jumat (6/5/2026) menyebabkan empat desa terendam banjir. Derasnya hujan menyebabkan air sungai meluap hingga merendam ratusan rumah warga serta fasilitas umum di beberapa desa.

Empat desa yang terdampak adalah Desa Mulat, Desa Mopu, Desa Bungkudu, dan Desa Potangoan. Berdasarkan hasil pendataan sementara, sebanyak 53 Kepala Keluarga (KK) atau 193 jiwa terdampak di Desa Mulat, serta merendam 45 rumah warga dan Masjid Al-Haq. Sementara di Desa Mopu, banjir berdampak pada 25 KK atau 60 jiwa dengan 12 rumah warga terendam. Kemudian di Desa Bungkudu, sebanyak 130 KK atau 455 jiwa terdampak dan 91 rumah warga terendam banjir.

Selain itu, jembatan penghubung jalan desa terputus dan tanggul sungai jebol akibat derasnya arus air. BPBD Sulteng bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Buol telah berada di lokasi untuk melakukan asesmen dan pendataan dampak bencana serta berkoordinasi dalam upaya penanganan. Kebutuhan mendesak masyarakat di Desa Mulat, Desa Mopu, Desa Bungkudu, dan Desa Potangoan, antara lain bantuan logistik penanggulangan bencana, pembangunan tanggul sungai, serta pembuatan saluran pembuangan air.

Ia mengatakan kondisi banjir mulai berangsur membaik dengan genangan air yang mulai surut. Namun genangan masih terdapat di sejumlah rumah warga dan masyarakat masih melakukan pembersihan rumah pascabanjir. BPBD Sulteng bersama BPBD Kabupaten Buol terus melakukan pemantauan dan penanganan guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.





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Banjir Desa Mulat Sulawesi Tengah Pendataan Bencana Penanganan Bencana

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