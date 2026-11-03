Banjir dan Longsor Lumajang Tewaskan 2 Warga, Dampak pada 1.417 KK

BNPB memastikan 1.417 rumah di Lumajang terdampak banjir dan longsor sejak 30 Oktober 2026. Dua warga meninggal dunia dan akses jalan telah dibuka oleh tim respons cepat.

Banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Lumajang telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi bahwa total 1.417 kepala keluarga atau rumah telah terdampak oleh bencana tersebut.

Korban jiwa akibat bencana ini sebanyak dua orang warga. Berton SP Panjaitan menyampaikan pernyataan resmi dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin tanggal 2 November 2026. Ia merincikan detail dampak bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

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Mekanisme Penanganan Bencana Lumajang

Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau TRC-BPBD telah melakukan operasi di lokasi kejadian untuk menangani situasi darurat. Tim ini menyebar ke berbagai titik untuk melakukan penanganan langsung dan pendataan terhadap warga yang menjadi korban dampak bencana.

Salah satu upaya prioritas yang telah dilakukan adalah pembukaan akses jalan tembus Taman Sari Ibu Raja. Jalur ini sebelumnya tertutup total akibat longsoran tanah dan sekarang telah kembali dibuka agar lalu lintas dan distribusi bantuan dapat berjalan.

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Tim juga memantau wilayah-wilayah yang terisolasi akibat terputusnya akses. Mereka memeriksa kondisi rumah warga yang terancam rusak dan menyiapkan bantuan logistik untuk meringankan beban warga terdampak di lokasi.

Posisi Pihak Terkait dan Kronologi Longsor

Kasus longsor di Kabupaten Lumajang merupakan kejadian kedua dalam rentetan bencana tersebut. Longsor pertama terjadi pada Sabtu tanggal 31 Oktober 2026 pukul 01.00 dini hari di Dusun Jonggrang, Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo.

Kejadian ini dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam hari tanggal 30 Oktober 2026, yaitu antara pukul 20.00 hingga 23.00 WIB. Rumah yang terdampak longsor berada tepat di wilayah aliran longsor tersebut.

Longsor pertama menimpa rumah satu keluarga yang sedang beristirahat. Kejadian ini berlanjut dengan longsoran susulan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Salah satu korban selamat, yaitu sang ibu, berhasil selamat dari tragedi tersebut.

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Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya

Dua korban jiwa yang meninggal dunia adalah Imron, laki-laki berusia 40 tahun, dan putrinya Hilya, perempuan berusia 9 tahun. Dampak fisik lainnya adalah satu rumah rusak sedang. Kedua jenazah telah dievakuasi secara mandiri oleh warga dan dimakamkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan duka total sebesar Rp 20 juta untuk masing-masing korban jiwa. Bantuan paket sembako serta semen dan bata untuk pemulihan bangunan juga akan segera disalurkan kepada keluarga korban.

BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada dan menghindari aliran sungai yang berpotensi dilalui banjir lahar. Warga diminta untuk mengikuti arahan petugas dan mendapatkan informasi resmi dari otoritas terkait demi menjaga keselamatan jiwa dan harta benda.