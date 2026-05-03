Banjir dan Longsor Landa Sumatera Barat, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sumatera Utara

Bencana alam melanda Sumatera Barat menyebabkan kerusakan parah, sementara BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dan gelombang tinggi di Sumatera Utara. Berita lain meliputi dialog PDIP dengan partai non-parlemen, gempa bumi, dan kecelakaan KRL di Bekasi.

Bencana alam melanda Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025, menyebabkan kerusakan parah di sejumlah daerah. Daerah-daerah yang terdampak meliputi Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, serta beberapa kota dan kabupaten lainnya.

Intensitas hujan ekstrem menjadi penyebab utama banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Banyak rumah warga terendam air, akses jalan utama terputus, dan berbagai fasilitas publik mengalami kerusakan signifikan. Foto yang beredar memperlihatkan warga memeriksa kerusakan rumah mereka di Malalak, Sumatera Barat, menggambarkan betapa dahsyatnya dampak bencana ini. Situasi ini memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak untuk membantu para korban dan memulihkan wilayah yang terdampak.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait telah bergerak untuk memberikan bantuan logistik, evakuasi warga, dan penanganan darurat lainnya. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan. Selain itu, upaya pemulihan infrastruktur yang rusak akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Bencana ini menjadi pengingat penting akan pentingnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko alam.

Peningkatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan edukasi masyarakat mengenai langkah-langkah evakuasi dan keselamatan diri menjadi kunci untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan durasi cukup lama di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Senin, 4 Mei 2026.

BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di lereng barat, pantai barat, dan lereng timur Sumatera Utara. Peringatan ini mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Menurut BMKG, hujan ringan hingga sedang dapat berlangsung dalam durasi yang cukup lama di wilayah-wilayah tersebut, sehingga meningkatkan risiko bencana. Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan akan turun di Kepulauan Nias.

Siang hingga sore hari, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Beberapa daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang antara lain Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Pada malam hari, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah, termasuk Kepulauan Nias. Sementara pada dini hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan.

BMKG mencatat suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 68 hingga 98 persen. Angin diperkirakan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 3–8 kilometer per jam. Selain peringatan hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara pada 4–7 Mei 2026. Gelombang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan akan terjadi di Perairan Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, dan Perairan Barat Kepulauan Batu.

BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama jika kecepatan angin mencapai 15–16 knot dengan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Selain bencana alam dan peringatan cuaca, terdapat beberapa berita lain yang menjadi sorotan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan melakukan dialog dengan partai-partai non-parlemen untuk mencari kesepakatan mengenai ambang batas parlemen. Upaya ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan membangun konsensus mengenai aturan yang mengatur perwakilan partai politik di parlemen.

Pada Kamis, 23 April 2026, BMKG mencatat adanya dua kali gempa bumi yang mengguncang Indonesia. Meskipun demikian, tidak ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. Pihak kepolisian terus mendalami kasus kecelakaan Kereta Rel Listrik (KRL) di Bekasi, dengan memeriksa 31 saksi. Kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari dan menyebabkan kepanikan di kalangan penumpang.

Seorang saksi mata menggambarkan kejadian mengerikan saat cahaya kereta Argo Bromo mendekat dan ia terpaksa melompat serta bersembunyi di bawah peron. Berita-berita ini menunjukkan dinamika kehidupan di Indonesia, mulai dari bencana alam, peringatan cuaca, perkembangan politik, hingga kejadian sehari-hari yang menimpa masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk terus mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dan keluarga





