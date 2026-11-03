Banjir dan Longsor di Jawa Timur Awal November 2026 di Tengah El Nino

Banjir dan tanah longsor melanda Jawa Timur dan Jawa Barat akhir Oktober hingga awal November 2026. BMKG tegaskan keterlambatan musim hujan bukan penghalang risiko hidrometeorologi ekstrem.

Banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Fenomena ini terjadi justru ketika sebagian besar Indonesia mengalami keterlambatan musim hujan akibat penguatan El Nino. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman kekeringan dan hujan ekstrem dapat hadir dalam periode yang sama.

Mekanisme Cuaca Ekstrem Saat El Nino

El Nino umumnya mengurangi pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Namun, fenomena ini tidak berarti hujan berhenti sepenuhnya. Hujan lebat tetap dapat terjadi akibat dinamika atmosfer lokal dan regional. Pada akhir Oktober hingga awal November 2026, sejumlah wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat dilanda hujan deras yang memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Peristiwa tersebut berlangsung saat sebagian daerah masih berada dalam masa pancaroba. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan, banjir dan tanah longsor di Munjungan dipicu curah hujan ekstrem serta persoalan drainase. Hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah permukiman. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan awal musim hujan di banyak wilayah mundur akibat El Nino. Namun, keterlambatan musim tidak menghilangkan risiko hujan ekstrem yang dapat memicu bencana secara tiba-tiba.

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Dampak Bencana di Jawa Timur dan Jawa Barat

Bencana hidrometeorologi melanda sejumlah daerah di Jawa Timur sejak akhir Oktober 2026. Di Kabupaten Lumajang, tanah longsor pada Sabtu (31/10/2026) menewaskan Imron Rosadi (40) dan anaknya, Hilya (9), saat keduanya sedang tidur. Di Kabupaten Malang, banjir dan tanah longsor merusak puluhan rumah serta memutus akses jalan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, bencana pada 2 November 2026 melanda sejumlah desa di lima kecamatan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru juga terjadi di Besuk Kobokan, Lumajang, Senin (2/11/2026). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudhi Cahyono menyebut tiga rumah terdampak dan tanggul di hilir Sungai Glidik rusak. Di Jember, hujan deras menggerus badan rel kereta api pada petak Ledokombo-Sempolan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 9 Jember membatalkan sejumlah perjalanan dan menahan kereta lainnya demi keselamatan penumpang.

Keterlambatan Musim Hujan dan Prediksi BMKG

BMKG memperkirakan musim hujan 2026/2027 di sebagian besar wilayah Indonesia mundur 20-30 hari dibandingkan kondisi normal. Fenomena El Nino yang menguat menjadi salah satu faktor utama keterlambatan tersebut. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan, sebagian wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Sebanyak 529 zona musim, mencakup 61,08 persen luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami keterlambatan. Di Jawa Timur, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Anung Suprayitno mengatakan, 90,6 persen wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Sebagian wilayah Situbondo bahkan baru pada Januari 2027. Sementara itu, BMKG memperkirakan 49 persen wilayah Jawa Barat memasuki musim hujan pada November. Sebanyak 96 persen wilayah provinsi tersebut diprediksi mengalami keterlambatan awal musim hujan dibandingkan kondisi normal.

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Peringatan WMO dan Dampak Ketahanan Pangan

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan potensi penguatan El Nino pada akhir 2026. Anomali suhu permukaan laut Pasifik tropis diproyeksikan mencapai 3,8 derajat celsius pada November 2026-Januari 2027. Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengingatkan, fenomena tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan, gangguan pasokan air, serta tekanan terhadap pertanian dan ketahanan pangan di sejumlah kawasan. Bagi Indonesia, keterlambatan musim hujan berpotensi mengganggu kalender tanam dan memperpanjang periode kekeringan. Risiko kebakaran hutan dan lahan juga dapat meningkat, terutama di wilayah yang mengalami defisit air. Namun, El Nino tidak otomatis menyebabkan kekeringan di seluruh Indonesia. Curah hujan dapat berbeda antardaerah. Bahkan, hujan yang terkonsentrasi dalam waktu singkat tetap berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor meskipun musim hujan berlangsung lebih pendek.

Langkah Kesiapsiagaan BNPB dan Daerah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Pemerintah daerah diminta memetakan wilayah rawan, menyiapkan logistik, serta memperkuat sistem peringatan dini. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S Panjaitan menekankan pentingnya kesiapsiagaan untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi kerugian, dan mempercepat penanganan darurat.