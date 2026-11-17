Banjir di Aceh mulai surut setelah melanda puluhan desa. Data BPBD mencatat ribuan warga terdampak dan infrastruktur rusak berat akibat hujan deras di akhir November 2026.

Peristiwa banjir besar yang melanda wilayah Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan, telah memasuki fase surut secara perlahan. Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 09.30 WIB, ketinggian air di sejumlah titik mulai menurun, memungkinkan ruas jalan utama dapat dilalui kembali oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Meskipun demikian, dampak bencana ini masih sangat terasa bagi ribuan warga yang kehilangan hunian aman dan menghadapi kerusakan infrastruktur kritis di wilayah mereka.

Detail Dampak Banjir di Aceh Singkil

BPBD Kabupaten Aceh Singkil merilis data pemutakhiran yang menunjukkan bahwa banjir yang dimulai sejak Jumat (13/11/2026) telah menggenangi permukiman warga dengan ketinggian air mencapai 120 sentimeter di beberapa lokasi. Bencana hidrologis ini menimpa total 3.517 kepala keluarga atau setara dengan 13.720 jiwa penduduk. Penyebab utama luapan air ini adalah hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan Sungai Lae Cinendang dan Sungai Lae Soraya meluber keluar dari bantaran.

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Lima kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil tercatat sebagai wilayah yang paling parah terdampak, yaitu Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Kota Baharu, dan Suro. Desa-desa yang mengalami genangan meliputi Pea Bumbung, Teluk Rumbia, Kilangan, Ujung Bawang, Suka Makmur, Tanjung Mas, Cibubukan, Cingkam, Tanah Merah, dan Rimo. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk menyesuaikan aktivitas harian dengan situasi lingkungan yang masih basah dan berlumpur.

Selain masalah genangan, banjir ini juga menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan pada infrastruktur publik. Di Desa Sebatang, bagian abutmen jembatan beton dilaporkan amblas, menghambat akses transportasi yang vital. Selain itu, lima tiang listrik milik PLN roboh akibat tekanan air atau kayu tumbang. Kerusakan infrastruktur lainnya meliputi jembatan kayu, gorong-gorong, serta box culvert yang rusak berat hingga putus di berbagai desa seperti Lae Riman, Selok Aceh, dan Kuta Simboling.

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Kondisi Banjir di Aceh Selatan

Sementara itu, status darurat banjir masih berlaku di Kabupaten Aceh Selatan pada Selasa (17/11/2026). Berdasarkan laporan BPBD setempat pada pukul 10.30 WIB, ketinggian air di Gampong Padang Harapan, Kecamatan Trumon, masih berada di kisaran 100-120 sentimeter. Genangan di Gampong Lhok Raya dan Cot Bayu yang berada di Kecamatan Trumon Tengah memiliki ketinggian lebih rendah, berkisar antara 30-50 sentimeter.

Bencana yang terjadi pada rentang tanggal 14-16 November 2026 ini telah berdampak langsung pada 254 kepala keluarga atau 947 jiwa di empat gampong yang tersebar di tiga kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 kepala keluarga atau 233 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPBD Kabupaten Aceh Selatan menyatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa, dan penanganan dilakukan melalui pemantauan, asesmen, pendataan, serta koordinasi dengan unsur terkait.

Respons Pemerintah dan Proyeksi Cuaca

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat dan kenaikan debit sungai yang bisa terjadi kembali. Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa wilayah selatan Aceh masih berpotensi mengalami hujan berintensitas tinggi pada dasarian ketiga November tahun ini.

Merespon situasi tersebut, Menko PMK Sugiyono berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat proses normalisasi sungai. Pendangkalan akibat penumpukan sedimen di dasar sungai dinilai sebagai faktor yang memperparah luapan air bahkan ketika hujan berintensitas ringan hingga sedang. Langkah percepatan normalisasi ini diperlukan untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.