Banjir Aceh Selatan Tumpuk 674 Jiwa, BPBD Aceh Selatan Lakukan Evakuasi Massal

Banjir di Aceh Selatan merendam dua gampong dan menimpa 674 warga. BPBD Aceh Selatan memantau luapan Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya.

Kabupaten Aceh Selatan mencatatkan lonjakan jumlah warga terdampak bencana alam berupa banjir yang melanda wilayah Kecamatan Trumon Tengah pada hari Minggu tanggal satu November dua ribu dua puluh enam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Selatan segera menurunkan personel untuk melakukan evakuasi terhadap para warga yang terjebak di dalam air sungai yang meluap.

Detail Korban Banjir di Aceh Selatan

Mudatsir selaku Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan menegaskan bahwa total terdapat enam ratus tujuh puluh empat jiwa yang telah kehilangan tempat tinggal sementara akibat fenomena alam tersebut. Data terkini mencatat bahwa bencana ini menyapu bersih rumah-rumah di dua gampong atau desa lokal yang berada di wilayah Kecamatan Trumon Tengah.

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Gampong Lhok Raya mengalami dampak paling signifikan dengan seratus lima puluh sembilan keluarga atau lima ratus enam puluh jiwa warga yang terendam air. Di sisi lain, Gampong Cot Bayu di Trumon Tengah juga tidak luput dari serangan banjir dengan seratus empat belas jiwa dari tiga puluh delapan keluarga yang terdampak langsung oleh luapan air.

Evakuasi dan Pusat Pengungsian di Aceh Selatan

Tim gabungan gabungan dari berbagai instansi terkait telah berhasil memindahkan sebagian warga ke posko pengungsian yang berlokasi di Mako Kompi. Sebanyak seratus dua puluh empat jiwa yang berasal dari tiga puluh tujuh keluarga di Gampong Lhok Raya telah berhasil dievakuasi dan ditempatkan di lokasi yang aman.

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Sedangkan untuk warga yang berasal dari Gampong Cot Bayu, tercatat terdapat tiga puluh tujuh jiwa yang tersebar di enam keluarga telah juga dipindahkan ke lokasi pengungsian. Proses pemindahan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh warga yang membutuhkan pertolongan segera mendapatkan tempat tinggal darurat.

Analisis Penyebab Banjir Besar

Pasca banjir, ketinggian air di badan jalan diperkirakan berkisar antara tujuh puluh hingga seratus tiga puluh centimeter yang menghambat mobilitas penduduk. Mudatsir mengklarifikasi bahwa penyebab utama dari rusaknya infrastruktur dan tergenangnya permukiman akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya yang debit airnya meningkat drastis.

Pihak BPBD Aceh Selatan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan asesmen dan pemantauan secara intensif di lokasi bencana. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan lanjutan terhadap masyarakat terdampak agar kebutuhan pokok dan keamanan mereka tetap terpenuhi hingga air surut.