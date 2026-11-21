Banjir di Aceh Selatan merendam 345 rumah di Desa Kapaseusak. 1.366 jiwa terdampak. Satgas PDB waspadai debit sungai naik akibat hujan.

Banjirbandang telah merendam permukiman warga di Desa Kapaseusak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Badan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana atau Satgas PDB mencatat kerusakan signifikan yang menimpa ratusan hunian di wilayah tersebut.

Berdasarkan data pendataan resmi yang telah diverifikasi, terdapat sebanyak 345 rumah yang terdampak langsung oleh genangan air. Total terdapat 348 kepala keluarga atau sekitar 1.366 jiwa warga yang terancam keselamatan dan kenyamanan akibat bencana ini.

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Detail Ketinggian Air di Perumahan Warga

Saat kejadian berlangsung, ketinggian air di kawasan permukiman warga tercatat berkisar antara 30 hingga 65 sentimeter. Kondisi ini cukup mengganggu aktivitas harian dan mengancam struktur dasar bangunan hunian penduduk setempat.

Satgas PDB telah mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat agar tetap berada dalam kondisi waspada tinggi. Peringatan ini diberikan karena potensi hujan kembali turun di area tersebut dalam waktu dekat yang dapat memperburuk situasi.

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Isu Infrastruktur di Aceh Tengah

Luapan Sungai Jambo Aye yang disebabkan oleh curah hujan deras juga menyebabkan jembatan gantung di Kampung Jamat, Aceh Tengah, putus. Kerusakan infrastruktur vital ini telah terjadi sejak akhir September lalu dan hingga kini belum pulih.

Jembatan sepanjang sekitar 120 meter tersebut merupakan akses vital dan satu-satunya jalan utama bagi warga. Rusaknya jembatan memutus konektivitas warga untuk bersekolah, bekerja, serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan aman.

Dampak Sosial pada Akses Warga

Kini, masyarakat setempat terpaksa menggunakan perahu karet untuk menyeberang sungai demi melanjutkan aktivitas. Penggunaan perahu karet ini dinilai sangat tidak praktis dan berisiko tinggi terutama saat cuaca buruk atau debit air meningkat drastis.

Peringatan Satgas PDB menjadi krusial mengingat debit air sungai berpotensi meningkat secara cepat. Kewaspadaan penuh mutlak diperlukan untuk mencegah dampak lebih lanjut pada infrastruktur yang sudah rapuh maupun permukiman warga yang baru terdampak.