Banjir Aceh Selatan Rendam Dua Gampong, 674 Jiwa Terdampak

Banjir Aceh Selatan merendam dua gampong di Trumon Tengah akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya. BPBD mencatat 674 jiwa terdampak.

Sebanyak 674 jiwa terdampak banjir Aceh Selatan yang melanda dua gampong atau desa di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Informasi tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Selatan Mudatsir di Aceh Selatan pada hari Minggu.

Menurut Mudatsir, banjir merendam dua gampong tersebut setelah Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya meluap. Data jumlah korban tersebut merupakan catatan sementara yang dihimpun hingga saat laporan disampaikan.

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Rincian Warga Terdampak di Dua Gampong

Dua gampong yang terdampak yakni Gampong Lhok Raya dan Gampong Cot Bayu Trumon Tengah. Di Gampong Lhok Raya, warga terdampak tercatat 560 jiwa dari 159 keluarga.

Sementara itu, di Gampong Cot Bayu Trumon Tengah tercatat 114 jiwa dari 38 keluarga yang terdampak banjir. Jika dijumlahkan, kedua gampong tersebut mencatat total 674 jiwa terdampak.

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Angka tersebut menggambarkan bahwa dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh satu wilayah permukiman. Pendataan per keluarga juga penting agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

Titik Pengungsian dan Warga yang Dievakuasi

Mudatsir menyebutkan bahwa salah satu titik pengungsian korban banjir berada di Mako Kompi 3 Yon C Pelopor Brimob Polda Aceh. Sebelumnya, sebanyak 112 jiwa dari 30 keluarga telah mengungsi di lokasi tersebut.

Hingga kini, warga yang dievakuasi ke posko pengungsian Mako Kompi tercatat 124 jiwa dari 37 keluarga. Mereka berasal dari Gampong Lhok Raya.

Untuk warga dari Gampong Cot Bayu, jumlah yang mengungsi mencapai 37 jiwa dari enam keluarga. Mereka memilih mengungsi ke rumah kerabat, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya.

Ketinggian Air di Permukiman dan Jalan

Mudatsir menjelaskan bahwa banjir merendam permukiman warga di dua gampong dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 70 sentimeter. Kondisi ini membuat aktivitas di dalam rumah warga terganggu.

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Sementara itu, ketinggian banjir di badan jalan tercatat berkisar 70 hingga 130 sentimeter. Ketinggian tersebut lebih tinggi dibandingkan genangan di permukiman warga.

Perbedaan ketinggian air di permukiman dan jalan menunjukkan area yang terdampak cukup luas. Kondisi jalan yang tergenang juga dapat memengaruhi mobilitas warga menuju lokasi pengungsian dan fasilitas lainnya.

Penanganan Banjir oleh BPBD Aceh Selatan

BPBD Kabupaten Aceh Selatan melalui Kepala Pelaksana Mudatsir terus mendata jumlah korban dan lokasi pengungsian. Pendataan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Banjir yang melanda Kecamatan Trumon Tengah menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan masyarakat ketika sungai meluap. Informasi resmi dari BPBD tetap menjadi rujukan utama bagi warga untuk memantau perkembangan situasi di wilayah Aceh Selatan.