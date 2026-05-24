Bangunan Runtuh di Angeles City, Filipina, Menewaskan 1 Orang dan Menyeramkan 21 Orang Lain

Sebuah gedung sembilan lantai yang sedang dalam proses konstruksi ambruk sebelum fajar di Angeles City, provinsi Pampanga, Filipina, pada Minggu (24/5/2026). Tragedi subuh ini menewaskan sedikitnya satu orang turis asing asal Malaysia dan menyebabkan setidaknya 21 orang—yang mayoritas merupakan pekerja bangunan—terjebak di bawah reruntuhan beton.

Tragedi subuh ini menewaskan sedikitnya satu orang turis asing asal Malaysia dan menyebabkan setidaknya 21 orang—yang mayoritas merupakan pekerja bangunan—terjebak di bawah reruntuhan beton. Hingga berita ini diturunkan, tim penyelamat telah mendeteksi dua korban dalam kondisi hidup di dalam puing-puing, namun proses evakuasi berjalan dramatis karena tubuh mereka belum berhasil dikeluarkan dari jepitan material bangunan.

Kawasan di sekitar proyek merupakan lingkungan padat yang dipenuhi oleh hotel bujet, kafe, spa, dan permukiman warga yang berbatasan langsung dengan kawasan ekonomi eks-Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Sesaat sebelum insiden terjadi, wilayah Angeles City dilaporkan diguyur hujan lebat yang disertai angin kencang. Beruntung, setidaknya 24 pekerja berhasil menyelamatkan diri secara mandiri dengan berlari keluar gedung atau segera dievakuasi sesaat setelah bangunan tersebut runtuh ke tanah.

Mayoritas pekerja yang selamat kedapatan sedang tidur di lantai dasar saat struktur bangunan mulai goyang dan runtuh. Kepala Pemadam Kebakaran setempat, Maria Lea Sajili, mengonfirmasi bahwa hantaman material gedung yang ambruk meluas hingga merusak sebuah penginapan yang terletak tepat di sebelahnya.

"Seorang turis asal Malaysia ditemukan meninggal dunia akibat terkena reruntuhan, sementara satu tamu penginapan lainnya mengalami luka-luka," ujar Sajili. Ratusan kerabat korban terjebak berkumpul, berdoa, dan menangis sembari menunggu kabar dari tim SAR di antara tumpukan lempengan beton, tiang besi yang meliuk, dan perancah (scaffolding) aluminium yang hancur. Bersama saudara-saudaranya, Joamel terus menatap puing bangunan menunggu kabar kedua orang tuanya yang ikut tertimbun.

Kedua orang tua Joamel diketahui sedang menjaga gerobak makanan dan kopi milik mereka yang mangkal tepat di samping gedung saat struktur sembilan lantai itu roboh. Peristiwa ini menimbulkan rasa takut dan kepanikan di kalangan pekerja bangunan, turis, dan warga sekitar





