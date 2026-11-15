Bandung World Cinema 2026: Festival Film Dunia Pertama di Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung menggelar Bandung World Cinema 2026 dengan 207 film dari 69 negara. Acara hibrida ini membuka akses warga terhadap karya sinema berprestasi di festival internasional.

Pemerintah Kota Bandung resmi mengumumkan penyelenggaraan festival film internasional perdana di kota tersebut, yaitu Bandung World Cinema (BWC) 2026. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung secara hibrida mulai tanggal 31 Oktober hingga 21 November 2026.

Akses Film Dunia Berkualitas Tinggi

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa inisiatif strategis ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengenal lebih luas perkembangan perfilman dunia melalui karya-karya sinema yang meraih penghargaan di berbagai festival internasional bergengsi.

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Kegiatan tersebut dirancang untuk membuka akses bagi warga Bandung agar dapat menyaksikan film-film berkualitas dunia yang seringkali tidak masuk dalam kategori film arus utama atau Hollywood mainstream. Menurut Farhan, BWC memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal beragam perspektif dan pendekatan dalam dunia perfilman.

Film-film yang ditayangkan berasal dari berbagai negara dengan latar budaya serta karakter penceritaan yang sangat beragam. Ia menilai film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga dapat menjadi jendela untuk memahami identitas, kebudayaan, dan cara pandang suatu bangsa.

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Strategi Hibrida dan Jangkauan Penonton

Bandung World Cinema 2026 menerapkan metode pemutaran yang fleksibel untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pemutaran film secara luring atau in-person screening akan digelar dari tanggal 14 hingga 21 November 2026 di CGV Paris Van Java atau PVJ.

Sementara itu, pemutaran daring atau online screening berlangsung lebih awal, dimulai dari tanggal 31 Oktober hingga 21 November 2026 melalui platform KlikFilm. Strategi ini memungkinkan partisipasi dari mereka yang tidak dapat hadir secara fisik di bioskop.

Festival ini menampilkan total 207 film dari 69 negara di seluruh dunia. Jumlah ini mencerminkan keberagaman konten yang akan disuguhkan kepada penonton lokal maupun internasional. Ke-207 judul tersebut mencakup berbagai genre dan negara asal produksi.

Kurasi Karya Berpenghargaan Global

Dari keseluruhan jumlah film yang ditampilkan, terdapat 120 film peraih penghargaan dari festival film dunia terkemuka. Daftar negara dan festival tersebut mencakup Cannes, Venice, dan Berlinale yang merupakan pijakan utama industri perfilman global.

Kehadiran karya-karya yang telah mendapat pengakuan internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi karya sinema. Farhan menekankan pentingnya pemahaman terhadap persepsi film sebagai media ekspresi budaya.

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Melalui karya sinema dari berbagai negara, masyarakat dapat melihat bagaimana fenomena sosial dan kehidupan manusia diterjemahkan melalui bahasa film. Hal ini sejalan dengan harapan agar masyarakat memahami bagaimana film bisa dipersepsikan sebagai jendela sebuah bangsa.

Dampak Sosial dan Ekspektasi Jangka Panjang

Keberadaan BWC memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal beragam perspektif dan pendekatan dalam dunia perfilman yang jarang dijangkau oleh bioskop komersial biasa. Ini adalah momen krusial untuk memperkaya wawasan budaya warga kota.

Farhan berharap kehadiran BWC dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi karya sinema, terlebih film-film yang diputar merupakan karya yang telah mendapat pengakuan melalui berbagai festival internasional. Ini adalah langkah positif bagi ekosistem budaya kota.

Dengan menyelenggarakan festival sebesar ini, Kota Bandung menunjukkan komitmennya terhadap industri kreatif dan seni. Harapannya, acara ini akan menjadi agenda tahunan yang memperkuat posisi Bandung sebagai hub perfilman di tingkat regional maupun global di masa depan.