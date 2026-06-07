Bandung Legend Tuan Rumah Kualifikasi, Siap Tampil di U12 Junior Soccer World Challenge 2026 Jepang

Tim Bandung Legend telah memenuhi nomor qualifikasi untuk turnamen U12 Junior Soccer World Challenge 2026 di Jepang setelah menjadi runner-up Agung Podomoro Land Cup. Pelatih Budi Agil menyatakan persiapan transisi ke format 11 vs 11 untuk mengungguli kompetisi bergengsi yang pernah melahirkan many pemain bintang dunia.

Tim sepakbola usia muda Bandung Legend dari Indonesia akan tampil dalam turnamen U12 Junior Soccer World Challenge 2026 yang akan digelar di Chiba, Jepang, pada tanggal 21 hingga 24 Agustus 2026.

Pelatih Bandung Legend, Budi Agil, menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta bahwa timnya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk meraih hasil optimal dalam kompetisi internasional tersebut. Menurut Budi, mereka akan menyiapkan transisi dari format 7 terhadap 7 menjadi 11 lawan 11, termasuk membuat program khusus dan menambah jumlah pemain cadangan yang minimal tujuh orang.

Turnamen kualifikasi Asia Tenggara, Agung Podomoro Land Cup U12 Junior Soccer World Challenge 2026, telah diikuti Bandung Legend dan berhasil menyelesaikan dengan posisi runner-up setelah kalah dari tim Laos Mazda GB FC dengan skor 1-2 di partai final di Jakarta. Format pertandingan kualifikasi menggunakan 7 against 7 dengan durasi 2 x 15 menit, berbeda dengan format utama di Jepang yang akan menggunakan regulasi standar sepakbola 11 versus 11.

Kompetisi ini di范围内 untuk pemain putra berusia U12 (lahir antara 1 Januari 2014 hingga 1 Januari 2016) dengan sistem grup dan knock-out. U12 Junior Soccer World Challenge diakui sebagai salah satu turnamen remaja paling bergengsi di Asia yang kerap menghadirkan akademi dari klub-elite dunia seperti Barcelona, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City. Banyak pemain yang pernah berlaga di ajang ini kemudian berkembang menjadi bintang dunia, seperti Lamine Yamal, Takefusa Kubo, Gavi, Ansu Fati, dan Xavi Simons.

Dengan pengalaman selaku finalis kualifikasi, Bandung Legend berharap dapat menorehkan prestasi gemilang di Jepang sebagai wakil Asia Tenggara





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Bandung Legend U12 Junior Soccer World Challenge 2026 Sepakbola Usia Muda Agung Podomoro Land Cup Kualifikasi Asia Tenggara

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