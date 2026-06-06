Bandung Kota Angklung Festival 2026 Serukan Kebersamaan dan Pelestarian Warisan UNESCO

Festival yang melibatkan lima ratus musisi ini menegaskan nilai gotong royong, toleransi, dan harmoni yang terkandung dalam angklung, sekaligus memperkuat identitas Bandung sebagai Kota Angklung yang diakui dunia.

Sejumlah lima ratus musisi mengisi panggung Bandung Kota Angklung Festival 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Bandung pada Sabtu 6 Juni 2026. Acara tersebut menjadi wadah kolaborasi budaya sekaligus upaya melestarikan warisan dunia yang telah diakui UNESCO.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menegaskan bahwa angklung bukan sekadar alat musik tradisional, melainkan simbol kebersamaan yang memuat nilai gotong royong, toleransi, dan keharmonisan. Ia menambahkan bahwa melalui festival ini kota menampilkan komitmen untuk menjaga akar budaya dengan penuh cinta dan tanggung jawab, sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan bila dipadukan dalam semangat kebersamaan. Iskandar menekankan pentingnya menjadikan angklung bukan hanya sekadar artefak yang dipertahankan, melainkan instrumen hidup yang terus dimainkan, dipelajari, dan dicintai generasi muda.

Ia mengajak semua pihak untuk memastikan warisan budaya tersebut tetap relevan, sehingga nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan toleransi terus diwariskan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menambahkan bahwa festival ini memasuki tahun kelima sejak pengakuan resmi sebagai Kota Angklung.

Tahun ini festival dimulai dengan rangkaian Road to Bandung Kota Angklung Festival selama bulan Mei, yang melibatkan lima pusat perbelanjaan utama di kota, termasuk Bandung Indah Plaza, Cihampelas Walk, The Botanica Mall Bandung, Summarecon Mall Bandung, dan Festival Citylink. Sebanyak lima puluh tujuh grup angklung berpartisipasi dalam rangkaian tersebut, menarik sekitar seribu pengunjung. Menurut Adi, festival ini tidak sekadar pertunjukan seni, melainkan gerakan kolektif untuk melindungi warisan budaya sekaligus memperkuat identitas Bandung sebagai kota kreatif, pendidikan, dan pariwisata.

Ia menyoroti bahwa angklung, sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO, mewakili nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kebersamaan yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Harapannya, posisi Bandung sebagai Kota Angklung akan semakin kuat melalui pengakuan luas dan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, komunitas, dunia pendidikan, serta masyarakat umum. Festival ini diharapkan menjadi pionir dalam menumbuhkan rasa kebanggaan budaya serta menumbuhkan generasi yang tidak hanya menghargai tradisi tetapi juga mampu mentransformasikannya ke dalam konteks modern





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Angklung Festival Bandung Warisan UNESCO Gotong Royong Kebudayaan

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