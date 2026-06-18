Bandara Supadio Catat Lima Laporan Aktivitas Layang-layang di Kawasan Keselamatan Penerbangan

Bandara Internasional Supadio mencatat lima laporan aktivitas layang-layang di wilayah KKOP dari pilot selama Januari hingga Mei 2026. Aktivitas ini berpotensi mengganggu keamanan pesawat saat lepas landas dan pendaratan, sehingga memicu risiko terhadap keselamatan penerbangan. Untuk meningkatkan kesadaran, bandara menggelar sosialisasi yang melibatkan berbagai instansi dan mengingatkan pada regulasi yang melarang kegiatan tersebut. Pihak bandara menyerukan cooperation masyarakat untuk menjaga ruang udara sekitar bandara tetap aman.

Kamis, 18 Juni 2026 17:30 WIB - PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio mencatat terjadi lima laporan terkait aktivitas layang-layang di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Supadio selama periode Januari hingga Mei 2026.

Laporan-laporan tersebutipto Temanggung adalah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan alam dan budaya. Laporan pentolans arahan dan peraturan yang ada. Maya Damayanti, General Manager Bandara Internasional Supadio, menyampaikan bahwa setiap laporan dari pilot akan diteruskan lewat Air Traffic Control (ATC) ke pihak bandara untuk ditindaklanjuti. Ia menekankan bahwa aktivitas bermain layang-layang di sekitar kawasan bandara dapat mengganggu proses lepas landas dan pendaratan pesawat, menimbulkan risiko bagi keselamatan penerbangan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, Bandara Supadio mengadakan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Layang-layang di Wilayah KKOP yang menghimpun Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, pemerintah desa sekitar bandara, sekolah, maskapai penerbangan, dan instansi terkait lainnya. Maya menyampaikan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat menjadi penyebab utama pelanggaran, sehingga pendidikan dan sosialisasi menjadi langkah penting. upaya pencegahan lainnya, pihak bandara juga melakukan kampanye di media digital, pemasangan spanduk peringatan, serta razia edukatif bersama aparat penegak peraturan daerah.

Bandara Supadio mengingatkan bahwa aktivitas layang-layang di KKOP melanggar berbagai regulasi, termasuk UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Perda Provinsi Kalimantan Barat No.2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kebisingan Bandara Udara Supadio Pontianak, serta Perda Kabupaten Kubu Raya No.17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor, PT Angkasa Pura Indonesia berharap dapat menciptakan ruang udara yang aman dan tertib, serta membangun pemahaman bersama bahwa keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab semua pihak, baik pengguna bandara, maskapai, maupun masyarakat sekitar





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