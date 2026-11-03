Bandara Sultan Hasanuddin Respons Viral Kehilangan Bagasi Sriwijaya Air di Ternate-Makassar

Bandara Sultan Hasanuddin memastikan proses tracing bagasi penumpang Sriwijaya Air di rute Ternate-Makassar sedang ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan penerbangan.

Manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mengonfirmasi bahwa proses penelusuran atau tracing terhadap satu koli bagasi penumpang yang hilang sedang dilakukan secara intensif. Langkah ini diambil setelah isu kehilangan barang pribadi tersebut viral di media sosial dan mencuatkan keluhan publik mengenai pelayanan penerbangan di kawasan Sulawesi Selatan. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjadi pusat perhatian publik akibat insiden ini yang melibatkan penumpang dari rute penerbangan internal.

Informasi mengenai dugaan kehilangan satu koli bagasi milik penumpang atas nama Andi Rusmianti pada penerbangan rute Ternate-Makassar di area pengambilan bagasi (baggage claim) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terjadi pada tanggal 23 Oktober 2026. Citra Mahesa Nusa, Kepala Departemen Komunikasi dan CSR PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Branch untuk Bandara Sultan Hasanuddin, menegaskan bahwa manajemen memberikan perhatian serius terhadap informasi dan keluhan tersebut. Pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang tersebar luas di platform digital.

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Tanggung Jawab Operator dan Maskapai

PT Angkasa Pura Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama terhadap pengelolaan serta pengoperasian fasilitas dan pelayanan kebandarudaraan di area bandara. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan fasilitas terminal, area pengambilan bagasi, sistem conveyor, serta aspek keamanan dan pengawasan di lingkungan bandara sesuai dengan lingkup kewenangannya. Penjelasan ini penting untuk memperjelas pembagian tugas dalam ekosistem transportasi udara yang kompleks dan saling terkait.

Sementara itu, tanggung jawab terhadap pelayanan pengangkutan penumpang dan bagasi tercatat sepenuhnya berada di pundak maskapai penerbangan. Tanggung jawab ini mencakup proses penanganan bagasi sejak diterima pada saat check-in hingga diserahkan kembali kepada penumpang di bandara tujuan. Hal ini juga mencakup penanganan laporan kehilangan, keterlambatan, maupun kerusakan bagasi, termasuk melakukan penelusuran dan memberikan informasi kepada penumpang.

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Perusahaan ground handling yang ditunjuk oleh maskapai melaksanakan kegiatan operasional penanganan bagasi berdasarkan penugasan dan hubungan kerja sama dengan maskapai terkait. Proses penelusuran yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk mengetahui keberadaan bagasi sekaligus memastikan tindak lanjut penanganan laporan yang disampaikan oleh penumpang. Koordinasi antara ketiga pihak ini menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa pelayanan bandara.

Landasan Hukum dan Prosedur Tracing

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 144 mengatur bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang akibat bagasi tercatat yang hilang, musnah, atau rusak selama bagasi tersebut berada dalam pengawasan pengangkut. Ketentuan mengenai tanggung jawab ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin akan terus berkoordinasi dengan maskapai dan pihak-pihak terkait untuk mendukung proses penelusuran laporan tersebut, termasuk melalui pemeriksaan rekaman CCTV pada area yang relevan. Proses pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan ketersediaan rekaman dan prosedur pengamanan yang berlaku di fasilitas bandara. Transparansi data rekaman menjadi elemen krusial dalam verifikasi kronologi kejadian.

Komitmen Transparansi dan Layanan

Manajemen mendorong pihak maskapai untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada penumpang dan keluarga, serta memastikan laporan pengaduan dan proses penelusuran bagasi mendapatkan tindak lanjut yang jelas dan terukur. Setiap keluhan pengguna jasa harus mendapatkan respons dan penanganan yang semestinya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Komunikasi dan koordinasi antarpihak menjadi sangat penting agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan dapat menemukan penyelesaian.

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Komitmen manajemen bandara adalah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebandarudaraan tetap terjaga. Mereka berharap permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik berdasarkan fakta hasil penelusuran serta ketentuan yang berlaku. Penyelesaian masalah ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan psikologis bagi penumpang yangdirugikan.