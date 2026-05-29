Bandara SIM Catat Penurunan Penumpang 46 Persen Selama Idul Adha, Diduga Akibat Harga Tiket Tinggi

Penurunan signifikan jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) selama Idul Adha 1447 Hijriah dipicu oleh harga tiket pesawat yang mahal, terutama untuk rute Banda Aceh-Jakarta. Pihak bandara tetap mempertahankan standar pelayanan dan keselamatan meski menghadapi penurunan volume keberangkatan.

Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) mengalami penurunan jumlah penumpang yang drastis mencapai 46 persen selama periode Idul Adha Tahun Hijriah 1447. Penurunan tersebut diduga kuat disebabkan oleh melambungnya harga tiket pesawat , terutama untuk rute Banda Aceh -Jakarta yang mencapai kisaran Rp2,7 juta hingga Rp3 juta.

Angka tersebut jauh di atas tarif normal sehingga membuat banyak calon penumpang menunda atau membatalkan rencana perjalanan mereka. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara SIM, Setiyo Pramono, mengakui faktor harga menjadi penyebab utama, meski ia tidak menyampaikan data perbandinganDetailnya dengan periode sebelumnya. Fenomena ini bukan hanya terjadi di bandara di Aceh tetapi juga merupakan keluhan umum di berbagai bandara di Indonesia saat musim puncak.

Meskipun volume penumpang menurun, pihak bandara menegaskan komitmen untuk mempertahankan standar pelayanan, keselamatan, serta kenyamanan bagi semua pengguna jasa. Bandara SIM yang memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter, kapasitas parker pesawat hingga delapan unit, dan terminal dengan kapasitas 1,5 juta penumpang per tahun tetap siap mengakomodasi segala lonjakan乘客 di masa depan.

Di luar fenomena penurunan penumpang, kabar selainnya menyebutkan tentang penurunan angkutan kargo pada Idul Fitri yang sebelumnya, serta hal lain seperti wacana wajib belajar bahasa Prancis dan Portugis yang dipanggil oleh DPR, serta kondisi di IPSKA Natuna. Namun, fokus utama tetap pada dampak harga tiket tinggi terhadap mobilitas masyarakat di Aceh selama Idul Adha





