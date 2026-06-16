Bandara Adi Soemarmo Kembali Layani Penerbangan Umroh

Bandara Adi Soemarmo menyambut antusias dibukanya kembali rute Umroh. Penerbangan Umroh pertama membawa 362 jamaah dan diterbangkan oleh maskapai Garuda Indonesia.

Bandara Adi Soemarmo menyambut antusias dibukanya kembali rute Umroh. Penerbangan Umroh pertama membawa 362 jamaah dan diterbangkan oleh maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 6441 pukul 11.20 WIB.

Persiapan untuk pelayanan penerbangan Umroh disiapkan baik di landside maupun airside. Keberangkatan penerbangan Umroh ini juga masih berbarengan dengan jadwal kepulangan/debarkasi Haji 2026. Hal ini merupakan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses kepulangan jamaah haji dan pemberangkatan jamaah Umroh berjalan aman, nyaman, dan optimal.

Menurut Hery Purwanto, jadwal penerbangan Umroh dari Adi Soemarmo akan berlangsung selama bulan Juni. Selama bulan Juni, penerbangan Umroh akan dilayani dari tanggal 16 Juni hingga 29 Juni 2026 sebanyak 17 penerbangan. Hadirnya penerbangan Umroh langsung Solo - Madinah diharapkan dapat mengakomodir permintaan masyarakat, khususnya wilayah Soloraya dan Jawa Tengah yang selama ini harus transit ke bandara lain.

Melalui sinergi bersama maskapai, otoritas bandara, instansi pemerintah, serta seluruh stakeholder terkait, Bandara Adi Soemarmo terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh pengguna jasa bandara





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Bandara Adi Soemarmo Penerbangan Umroh Garuda Indonesia

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