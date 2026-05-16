Bandar Judi Online Mudah Ditemukan, Dennis Lim: Percaya Tak ada Bandar Utama Langsung Tertangkap tapi Tetap Dapat Dideteksi

Menurut Dennis Lim, orang-orang yang bekerja di industri judi online dapat dengan mudah mengungkap siapa pihak yang membiayai operasional mereka. Meski begitu, Dennis Lim sempat menyebut adanya dugaan adanya oknum yang menentukan bisa atau tidaknya operasi judi online berjalan, termasuk di Kamboja.

JAKARTA, KOMPAS. TV - Pendakwah sekaligus mantan bandar judi online , Ustaz Dennis Lim, menilai bandar dan sponsor judi online sebenarnya tidak sulit untuk dilacak aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, Dennis Lim mengatakan orang-orang yang bekerja di industri judi online dapat dengan mudah mengungkap siapa pihak yang membiayai operasional mereka. Namun menurut Dennis, ada kemungkinan bandar utama tidak pernah muncul langsung di lapangan dan menggunakan perantara. Meski begitu, Dennis menilai bandar judi online tetap bisa ditemukan apabila memang ingin ditindak serius. Dennis Lim juga mengungkap pola perjalanan para pekerja judi online yang disebut mudah dikenali melalui catatan paspor dan perlintasan negara.

Menurutnya, ciri tersebut sangat mudah dideteksi aparat. Ia menjelaskan, saat ini pengawasan keberangkatan ke Kamboja disebut mulai diperketat. Karena itu, para pekerja judi online diduga mencari cara lain agar lolos pemeriksaan imigrasi. Dennis mengatakan, tiket perjalanan lanjutan itu kerap hanya dipakai sebagai syarat administratif agar tidak dicurigai petugas.

Ia menilai langkah pencegahan sebenarnya bisa dilakukan sejak awal sebelum aparat kepolisian turun tangan. Dennis Lim kembali menyinggung dugaan adanya oknum yang menentukan bisa atau tidaknya operasi judi online berjalan, termasuk di Kamboja. Menurut Dennis Lim, pengalaman tersebut menunjukkan praktik judi online sebenarnya dapat dihentikan apabila ada kemauan dari pihak yang memiliki kewenangan





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bandar Judi Online Peršusir Judi Online Penghentian Operasi Judi Online Bandar Utama Kejahatan Judi Online

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eks Bandar Judi Online Dennis Lim Bongkar Cara Kerja Kantor JudolUztaz Dennis Lim membongkar pengalamannya terlibat dalam bisnis judi daring lintas negara sejak 2013 hingga 2014.

Read more »

Dennis Lim Bongkar Psikologi Judi Online: Semua Orang Ngerasa Pasti MenangDennis Lim mengungkap alasan mengapa banyak orang masih terjebak dalam praktik judi daring meski sadar risikonya besar.

Read more »

Pernah Jadi Bandar Judi Online, Dennis Lim Bongkar Cara Perekrutan Judol: Iming-iming Gaji BesarMantan bandar judi online (Judol) di luar negeri, Ustadz Dennis Lim membongkar cara perekrutan pekerja Judol.

Read more »

Dennis Lim Sebut Akses Mudah Masuk ke Indonesia Jadi Peluang Besar bagi Bandar Judi OnlineDennis Lim mengatakan bahwa akses masuk ke Indonesia yang mudah menjadi peluang bagi warga negara asing untuk mengembangkan bisnis judi online.

Read more »