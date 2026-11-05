Balsa Sekulic Cetak Gol Penentu Persib Bandung Raih Kemenangan Atas Melbourne Victory

Balsa Sekulic mencetak gol menit ke-90 yang membawa Persib Bandung menang 2-1 atas Melbourne Victory di AAMI Park, mempertahankan posisi puncak Grup E ACL Two.

Kemenangan krusial diraih oleh Persib Bandung dalam laga keempat Grup E AFC Champions League Two ketika tim berjulukan Maung Bandung mengalahkan Melbourne Victory dengan skor akhir 2-1. Pertandingan sengit ini berlangsung di Stadion AAMI Park pada Rabu, 4 November 2026, dan menjadi momen penting bagi kelanjutan misi klub dari Indonesia di kancah regional. Keputusan taktis dan eksekusi final yang presisi menjadi kunci utama dalam perolehan tiga poin penuh ini.

Peran Kunci Balsa Sekulic di Menit Akhir

Balsa Sekulic tampil sebagai pemain penentu yang memberikan dampak langsung terhadap hasil akhir pertandingan melalui gol yang dicetaknya di menit ke-90. Gol tunggal Balsa tersebut memastikan Persib Bandung keluar sebagai pemenang di tanah lawan dan sekaligus menjaga stabilitas posisi tim di puncak klasemen sementara Grup E. Pemain asal Montenegro ini mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya melalui media sosial usai peluit akhir dibunyikan.

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Dalam pesan yang disampaikannya, Balsa menekankan bahwa kemenangan besar ini terasa sangat manis karena diiringi dengan pencapaian di puncak grup serta dirinya yang sukses membobol gawang lawan. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para suporter yang telah memberikan dukungan luar biasa selama pertandingan, menyebutkan bahwa energi dari fans sangat terasa di setiap momen permainan yang berlangsung.

Statistik Performa Serang yang Dominan

Keputusan pelatih Igor Tolic untuk menempatkan Balsa Sekulic sebagai penyerang tengah sejak menit pertama terbukti menjadi strategi yang tepat untuk memecah pertahanan ketat Melbourne Victory. Selama durasi permainan 90 menit, Balsa konsisten memberikan tekanan dan ancaman nyata di lini depan, sehingga membuat pertahanan lawan terus-menerus waspada dan kesulitan bernapas.

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Data statistik dari FotMob mencatat bahwa Balsa Sekulic melepaskan total lima tembakan selama pertandingan, menjadikannya pemain dengan jumlah tembakan terbanyak di lapangan. Dari lima kesempatan tersebut, dua di antaranya tepat mengarah ke gawang, dua tembakan lainnya meleset, dan satu upaya tembakan berhasil diblok oleh lini pertahanan Melbourne Victory yang solid.

Dampak Terhadap Klasemen dan Masa Depan Tim

Gol yang dicetak ke gawang Melbourne Victory menjadi catatan ketiga Balsa dalam kompetisi ini, dan yang menarik adalah seluruh treasi golnya selama ini selalu berujung pada kemenangan atau poin penting. Prestasi individu ini tidak hanya meningkatkan moral tim, tetapi juga menjadi faktor psikologis penting bagi Persib Bandung untuk terus mempertahankan intensitas permainan di sisa babak gugur atau babak berikutnya.

Hasil kemenangan 2-1 ini membawa Persib Bandung pulang dengan tiga poin berharga dari markas Melbourne Victory, sebuah pencapaian yang sangat signifikan dalam konteks kompetisi Asia. Posisi puncak klasemen Grup E kini semakin kokoh dipegang oleh Maung Bandung, memberikan mereka peluang strategis yang lebih baik untuk melaju ke babak selanjutnya dibandingkan pesaing lain di grup yang sama.