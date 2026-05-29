Ballon d'Or 2026 akan digelar di London pada 26 Oktober, menjadi edisi pertama penghargaan tersebut yang berlangsung di luar Paris . Ajang penghargaan individu paling bergengsi di panggung sepak bola dunia, Ballon d'Or 2026, dipastikan bakal diselenggarakan di London , Inggris, pada 26 Oktober mendatang.

Bersama majalah France Football mengonfirmasi bahwa pemilihan ibu kota Inggris tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan tertinggi untuk mengenang warisan sang legenda, Stanley Matthews, sang ikon sepak bola Inggris, merupakan pemain pertama yang berhasil merengkuh trofi ini tepat tujuh dekade silam atau pada tahun 1956. Dengan menggelar edisi ke-70 di ibu kota Inggris dan Britania Raya, Ballon d'Or melanjutkan ekspansinya dan semakin memperkuat statusnya sebagai merek bergengsi global.

Meski tanggal pelaksanaan upacara penobatan pemain terbaik pria dan wanita ini sudah diumumkan secara resmi, lokasi spesifik untuk tempat penyelenggaraan acara di London masih belum diungkapkan oleh pihak panitia. Aitana Bonmati, pelatih kepala Bayern Muenchen, Vincent Kompany, menghibur Harry Kane setelah pertandingan kedua semifinal Liga Champions FC Bayern Muenchen dan Paris Saint-Germain (PSG) di Munich, Jerman selatan pada 6 Mei 2026.

Kane baru saja melewati musim yang luar biasa bersama raksasa Jerman, Bayern Munich, dengan mengemas 61 gol dari 51 pertandingan di semua kompetisi, termasuk torehan 14 gol di pentas Eropa serta lima gol di babak kualifikasi Piala Dunia. Para pemilik suara yang menentukan peraih kekuasaan tertinggi di Ballon d'Or adalah panel global yang terdiri dari para jurnalis internasional.

Masing-masing jurnalis akan memilih 10 pemain terbaik pilihan mereka dari daftar pendek berisi 30 nama yang diajukan oleh France Football, surat kabar L'Equipe, dan UEFA.





