Balita Diankayai Ayah Tiri, Pemerintah Solok Bergerak Cepat Memberikan Bantuan dan Penanganan Medis

Seorang balita berusia tiga tahun menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya. Pemerintah Kabupaten Solok dan kepolisian bergerak cepat untuk memberikan bantuan dan penanganan medis maksimal. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Seorang balita bernama S yang baru berusia tiga tahun harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka, Kabupaten Solok, setelah diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh ayah tiri nya.

Menurut laporan Rio Johanes, jurnalis KompasTV Padang, korban diketahui mengalami luka serius, terutama di bagian kepala, serta sejumlah luka di bagian tubuh lainnya, yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban sedang dalam perjalanan menggunakan bus menuju kampung halamannya di Surian, Kecamatan Pantai Cermin. Situasi yang seharusnya aman justru berubah menjadi tragedi yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang dan masyarakat. Berdasarkan keterangan dari ibu korban, tindakan kekerasan tersebut dilakukan pelaku dengan alasan yang tidak masuk akal.

Pelaku berdalih bahwa aksi tersebut merupakan upaya untuk “mengobati” korban dari dugaan pengaruh santet. Menanggapi kasus ini, Pemerintah Kabupaten Solok langsung mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menyalurkan bantuan kepada korban. Selain itu, pihak RSUD Arosuka juga diminta memberikan penanganan maksimal terhadap kondisi korban. Jika diperlukan, pemerintah daerah siap memfasilitasi rujukan ke rumah sakit di Kota Padang agar korban mendapatkan perawatan lebih lanjut secara optimal.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan. Di sisi lain, pihak kepolisian telah menerima laporan terkait dugaan penganiayaan ini dan penanganan kasus kini berada di bawah Polsek Pantai Cermin. Proses penyelidikan masih berlangsung, dan belum ada keterangan lebih lanjut mengenai status hukum pelaku. Namun, proses hukum dipastikan terus berjalan untuk memastikan keadilan bagi korban.

Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, termasuk dengan alasan pengobatan atau kepercayaan tertentu. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan melaporkan segala bentuk kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan





