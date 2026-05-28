Balita 2,5 Tahun Tewas Mengenaskan di Bekasi, Nenek Cuci Pisau karena Panik

Seorang balita berusia 2,5 tahun ditemukan meninggal bersimbah darah di kontrakan di Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi. Korban diasuh oleh neneknya sejak lahir. Saat kejadian, nenek sedang berjualan dan pulang mendapati cucu serta anaknya terluka parah. Nenek panik dan mencuci pisau yang diduga alat pembunuhan.

Seorang balita berusia 2,5 tahun berinisial A ditemukan meninggal mengenaskan di sebuah kontrakan di Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi . Korban selama ini diasuh oleh neneknya berinisial M (60) dan tinggal bersama pamannya, G (18), di kontrakan yang menjadi lokasi kejadian.

Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal, sehari-hari korban dititipkan kepada neneknya sejak dua minggu setelah dilahirkan. Peristiwa tragis itu terjadi saat sang nenek sedang berjualan untuk mencari nafkah. Ketika pulang pada malam hari, ia mendapati cucu dan anaknya sudah bersimbah darah di dalam kamar kontrakan. Sang nenek panik dan syok melihat kondisi tersebut, bahkan ia sempat mencuci pisau yang diduga menjadi alat pembunuhan sebelum polisi tiba.

Sementara G yang merupakan paman korban ditemukan dalam kondisi terluka parah dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki motif di balik kejadian ini. Dugaan sementara, pelaku adalah orang terdekat karena tidak ada tanda-tanda pembobolan atau kekerasan dari luar. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anak di bawah umur dan terjadi di lingkungan pemukiman padat.

Warga sekitar mengaku tidak mendengar keributan berarti sebelum kejadian. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti berupa pisau dapur yang telah dicuci oleh nenek. Proses autopsi terhadap jenazah korban masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim menambahkan bahwa pihaknya akan memeriksa psikologis nenek dan paman untuk mendalami kronologi.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap anak dan deteksi dini kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah daerah setempat juga telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Sementara itu, polisi terus berupaya mengungkap tabir gelap di balik kematian tragis balita malang ini. Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan.

Berdasarkan data kepolisian, kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Bekasi mengalami peningkatan dalam setahun terakhir, sehingga diperlukan langkah preventif yang lebih ketat. Kasus ini juga menyoroti peran nenek sebagai pengasuh utama yang rentan mengalami tekanan ekonomi dan psikologis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi akan memberikan konseling bagi keluarga korban. Semoga kasus ini dapat terungkap dengan jelas dan memberikan keadilan bagi korban.

Kronologi lengkap akan disampaikan setelah penyelidikan selesai. Polisi mengimbau warga yang memiliki informasi untuk melapor ke kantor polisi terdekat





