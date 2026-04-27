Bali United Raih Kemenangan Ketiga Beruntun Atas PSM Makassar

Bali United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga 1 yang diwarnai kartu merah untuk PSM. Kemenangan ini mengangkat posisi Bali United ke peringkat ketujuh klasemen sementara.

Bali United berhasil meraih kemenangan penting atas PSM Makassar dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada hari Sabtu. Pertandingan ini diwarnai dengan kartu merah yang diterima oleh kapten PSM, Yuran Fernandes, di awal laga, yang secara signifikan memengaruhi jalannya pertandingan.

Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Diego Campos dan Irfan Jaya, memastikan tiga poin tetap berada di tangan Bali United dan semakin mengukuhkan posisi mereka di klasemen sementara Liga 1. Laga ini langsung diwarnai ketegangan sejak menit-menit awal. Keputusan wasit Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin memberikan kartu merah kepada Yuran Fernandes pada menit ke-5, dinilai karena pelanggaran yang dilakukannya, menjadi momen krusial. Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan secara maksimal oleh Bali United yang diasuh oleh Johnny Jansen.

Mereka langsung menekan pertahanan PSM dengan serangan-serangan bertubi-tubi. Hasilnya, pada menit ke-18, Diego Campos berhasil membuka keunggulan bagi Bali United melalui sepakan akuratnya, memanfaatkan umpan matang dari Rahmat Arjuna. Kiper PSM, Hilman Syah, tidak mampu menjangkau bola yang meluncur deras ke gawangnya. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Bali United, dan PSM harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan dengan hanya 10 pemain di lapangan.

Memasuki babak kedua, Bali United tidak mengendurkan serangan mereka. Mereka justru tampil semakin agresif dan mendominasi jalannya pertandingan. Rahmat Arjuna menjadi motor serangan utama di sisi kiri, terus merepotkan lini pertahanan PSM dengan pergerakan lincah dan dribblingnya. Upaya keras Bali United akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-78, ketika Irfan Jaya berhasil mencetak gol kedua setelah menerima umpan terukur dari Teppei Yachida.

Gol ini semakin memperlebar keunggulan Bali United dan membuat PSM semakin sulit untuk bangkit. Meskipun PSM mencoba melakukan perlawanan dengan mengandalkan serangan balik, upaya mereka selalu berhasil digagalkan oleh pertahanan solid Bali United yang dikawal dengan baik oleh Mike Hauptmeijer, kiper andalan mereka. Savio, gelandang PSM, sempat memberikan ancaman di menit-menit akhir pertandingan, namun peluangnya berhasil diamankan oleh Hauptmeijer.

Kemenangan ini merupakan kemenangan ketiga beruntun bagi Bali United, yang membawa mereka naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara dengan mengoleksi 45 poin. Pelatih sementara PSM, Ahmad Amiruddin, mengakui bahwa kartu merah di awal laga menjadi titik balik yang merusak strategi dan rencana permainan timnya. Ia menyatakan bahwa timnya awalnya memiliki optimisme tinggi, namun kartu merah tersebut membuat rencana yang telah disiapkan menjadi tidak berjalan sesuai harapan.

Pertandingan ini menjadi bukti kekuatan Bali United dalam memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan meraih kemenangan penting di kandang sendiri





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putra Makassar Rahmat Arjuna Siap Lukai PSM, Bali United Bidik Tren Positif di Pekan KrusialBerita Putra Makassar Rahmat Arjuna Siap Lukai PSM, Bali United Bidik Tren Positif di Pekan Krusial terbaru hari ini 2026-04-26 23:38:24 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Bali United Dikejar Waktu Jelang Lawan PSM, Johnny Jansen: Tiga Poin Harga MatiBerita Bali United Dikejar Waktu Jelang Lawan PSM, Johnny Jansen: Tiga Poin Harga Mati terbaru hari ini 2026-04-26 23:51:02 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Jadwal Bali United vs PSM Makassar Hari Ini, Serdadu Tridatu Pengin 3 Kali BeruntunJPNN.com : Jadwal laga Bali United vs PSM Makassar akan berlangsung pada pekan ke-30 Super League 2025/2026 akan digelar hari ini.

Read more »

Jadwal Bali United vs PSM, Sama-sama Diuji Waktu SingkatJohnny Jansen mengakui persiapan dengan waktu singkat tetap melihatnya sebagai bagian dari dinamika sebuah kompetisi yang panjang.

Read more »

Link Live Streaming Bali United Vs PSM Makassar di Super League 2025-2026Misi Bali United perpanjang tren positif mereka saat jamu PSM Makassar pada pekan ke-30 Super League 2025-2026.

Read more »

Link Live Streaming Bali United vs PSM Makassar, Momentum Juku Eja Lepas dari Papan Bawah?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »