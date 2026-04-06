Bali United Pesta Gol, Hancurkan PSBS Biak dengan Skor Telak 6-1 di Super League 2025/2026

Bali United menunjukkan performa gemilang dengan kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Pertandingan ini menjadi panggung pesta gol bagi Serdadu Tridatu, sekaligus memberikan sinyal bahaya bagi pesaing mereka. Joao Ferrari mencetak dua gol, sementara Tappei Yachida, Jordy Bruijn, dan Boris Kopitovic juga turut menyumbang gol dalam kemenangan tersebut.

Kemenangan tersebut menjadi bukti nyata dari persiapan matang dan strategi yang efektif yang diterapkan oleh tim pelatih Bali United. Para pemain tampil dengan penuh semangat dan determinasi, mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan banyak peluang gol. Strategi yang diterapkan terbukti efektif membongkar pertahanan PSBS Biak, yang pada akhirnya tidak mampu membendung serangan bertubi-tubi dari Bali United. Meskipun demikian, pertandingan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus bagi Bali United sejak awal. PSBS Biak sempat mengejutkan dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-27. Gol tersebut berawal dari pelanggaran Ricky Fajrin terhadap Thobias Solossa di kotak penalti, yang kemudian berujung pada gol melalui bola rebound setelah eksekusi penalti Hassan Nader gagal. Keunggulan PSBS Biak ini tentu saja menjadi peringatan bagi Bali United. Namun, tertinggal satu gol justru memicu semangat juang para pemain Bali United. Mereka langsung meningkatkan intensitas serangan dan berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Usaha keras tersebut membuahkan hasil pada menit ke-37 ketika Tappei Yachida berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Tidak butuh waktu lama bagi Bali United untuk berbalik unggul. Hanya berselang tiga menit, Joao Ferrari mencetak gol pada menit ke-40, membawa Bali United menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Momentum positif ini terus berlanjut di babak kedua, dengan Bali United semakin mendominasi jalannya pertandingan. Di babak kedua, dominasi Bali United semakin terlihat. Joao Ferrari kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-48, memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Dominasi ini semakin terlihat ketika Jordy Bruijn sukses mencetak gol keempat pada menit ke-81. Pesta gol Bali United ditutup oleh Boris Kopitovic di masa injury time, tepatnya pada menit 90+2, memastikan skor akhir 6-1 untuk kemenangan Bali United. Hasil ini menjadi bukti nyata dari performa gemilang yang ditampilkan oleh seluruh pemain Bali United. Kemenangan ini sangat penting bagi Bali United dalam upaya mereka untuk meraih gelar juara Super League musim ini. Kemenangan telak ini juga memberikan dampak positif bagi moral dan kepercayaan diri para pemain, serta meningkatkan semangat juang mereka untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini adalah sebuah pernyataan bahwa Bali United adalah tim yang harus diperhitungkan dalam perebutan gelar juara musim ini.





Bali United PSBS Biak Super League Sepak Bola Stadion Kapten I Wayan Dipta

