Bali United Optimis Menghadapi Persita Tangerang Meski Tanpa Pemain Kunci

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menyatakan timnya dalam motivasi tinggi menjelang laga melawan Persita Tangerang, meskipun harus kehilangan beberapa pemain inti karena akumulasi kartu dan cedera. Jansen yakin dengan kedalaman skuat dan persiapan yang matang, Bali United siap meraih hasil positif.

Pelatih Bali United , Johnny Jansen , mengungkapkan bahwa timnya tengah berada dalam kondisi moral yang sangat baik menjelang pertandingan penting melawan Persita Tangerang pada pekan ke-29 Super League .

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Serang, pada hari Kamis mendatang. Jansen menyatakan bahwa kemenangan yang diraih pada pekan sebelumnya menjadi modal berharga bagi tim, memberikan dorongan kepercayaan diri yang signifikan kepada para pemain. Kemenangan tersebut tidak hanya sekadar menambah poin di klasemen, tetapi juga berdampak positif terhadap mentalitas bertanding seluruh skuat.

Jansen menekankan bahwa performa gemilang di pertandingan terakhir telah mengembalikan rasa percaya diri dan semangat positif di dalam tim, yang menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan berikutnya. Namun, persiapan Bali United untuk laga melawan Persita Tangerang tidak berjalan mulus. Tim Serdadu Tridatu harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan beberapa pemain kunci. Dua pemain, Boris dan Bagas, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.

Selain itu, Jordi Bruijn dan Mirza Mustafic juga tidak dapat bergabung dengan tim karena masih dalam proses pemulihan cedera. Jansen mengakui bahwa absennya para pemain penting ini merupakan tantangan tersendiri, mengingat kontribusi mereka yang besar bagi tim. Meskipun demikian, Jansen tetap optimis dengan kedalaman skuat yang dimiliki Bali United. Ia percaya bahwa pemain-pemain pengganti mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain yang absen, dan memberikan performa terbaik di lapangan.

Jansen juga menegaskan bahwa tim memiliki bangku cadangan yang kuat, yang siap memberikan kontribusi maksimal jika dibutuhkan. Persiapan matang telah dilakukan dengan menganalisis video pertandingan Persita Tangerang, untuk memahami kekuatan dan kelemahan lawan. Meskipun waktu persiapan yang tersedia sangat singkat, Jansen memastikan bahwa tim sudah siap secara taktis dan mental untuk menghadapi pertandingan tersebut. Dengan waktu persiapan yang terbatas, Bali United tetap fokus pada latihan intensif dan menjaga momentum positif yang telah diraih.

Prioritas utama tim adalah memaksimalkan enam pertandingan tersisa di akhir musim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Super League. Saat ini, Bali United menempati peringkat ke-10 dengan mengoleksi 39 poin dari 28 pertandingan yang telah dilalui. Jansen berharap tim dapat meraih hasil positif di setiap pertandingan yang tersisa, untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen dan mencapai target yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim dan dukungan dari para penggemar untuk mencapai tujuan tersebut.

Jansen meyakini bahwa dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, Bali United mampu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan meraih hasil yang memuaskan. Kehadiran pemain-pemain muda juga diharapkan dapat memberikan energi baru bagi tim, dan membantu Bali United meraih kemenangan di laga-laga mendatang. Jansen juga mengimbau kepada seluruh pemain untuk tetap fokus dan menjaga disiplin, baik di dalam maupun di luar lapangan, agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tim





