Pertemuan koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan pemprov Bali mempertemukan berbagai walikota dan bupati untuk mengatasi masalah sampah. Menteri Jumhur Hidayat menetapkan target pemilahan sampah serentak mulai 1 Juli 2026 dan penutupan open dumping di Bali paling lambat 1 Agustus 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menekankan dua program utama: pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan plastik sekali pakai. Data menunjukkan Bali menghasilkan 3.436 ton sampah per hari dengan dominasi sampah organik 60 persen. Denpasar dan Badung telah mencapai pemilahan 70 persen dan menjadi model untuk seluruh Bali.

Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah yang masih menjadi tantangan lingkungan di Pulau Dewata. Selenggaranya pertemuan koordinasi dihadiri berbagai pemegang kewenangan, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Bali .

Acara tersebut berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Rabu (10/6/2026). Melansir dari siaran pers dan liputan di tempat, pertemuan inimemontonkan penandatanganan kerjasama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Tujuan utama Cooperation Agreement ini adalah untuk mendukung pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dalam pidatonya menekankan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur serta seluruh Walikota dan Bupati di Bali untuk mengelola sampah secara lebih efektif. Menurutnya, upaya pengelolaan sampah di Bali menunjukkan kemajuan yang membanggakan, hingga saat ini kondisi pulau ini sudah lebih baik dari yang dibayangkan.

Ia menambahkan bahwa sambil menunggu pengembangan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Kementerian Lingkungan Hidup mengajak semua pemimpin dan seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk terus bekerja menyatukan tekad dan memastikan Bali tetap bersih. Menteri Jumhurtidak berguna menyoroti fakta bahwa Bali setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah, sebagian besar masih berakhir di pembuangan akhir dengan sistem open dumping.

Ia menegaskan bahwa sistem open dumping sudah tidak lagi bisa diterapkan karena telah mencemari lingkungan, meracuni air, dan mencoreng citra Bali sekaligus Indonesia. Oleh karena itu, dia mengingatkan seluruh pihak tentang dua target penting yang harus dijalankan. Pertama, pada tanggal 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber. Kedua, pada tanggal 1 Agustus 2026, bersama daerah lainnya, Bali harus menutup semua tempat pembuangan akhir yang menggunakan sistem open dumping untuk selamanya.

Menurutnya, pemilahan sampah adalah kunci utama dalam mengelola sampah organik menjadi kompos yang mampu menyuburkan tanah Bali, serta mengubah sampah anorganik menjadi bahan baku industri daur ulang. Untuk mencapai target besar ini, semua rencana harus dijalankan dengan memastikan kesediaan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai. Ia juga memuji Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, mencapai 70 persen. Pencapaian ini harus dijadikan model untuk seluruh Bali dan tidak ada wilayah lain yang boleh tertinggal.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan bahwa Bali terus melakukan gerakan Bali Bersih Sampah dengan menekankan pada pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa volume sampah di Bali secara total mencapai 3.436 ton per hari. Kota Denpasar merupakan penyumbang sampah terbesar dengan 1.005 ton per hari, diikuti Kabupaten Badung 547 ton per hari, dan Kabupaten Gianyar 562 ton per hari.

Volume sampah di kabupaten lainnya berkisar antara 413 ton hingga 112 ton per hari. Dari segi komposisi, sampah organik menyumbang 60 persen dan sampah plastik 17 persen. Sumbernya sebagian besar berasal dari kegiatan rumah tangga sebesar 60 persen, aktivitas peniagaan 11 persen, dan pasar 7 persen. Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa 23 persen sampah di Bangkok dibuang sembarangan ke kawasan lingkungan, 43 persen dikelola di TPA, 18 persen dilakukan upaya pengurangan sampah, dan 16 persen ditangani dengan cara lain.

Menurutnya, dua program utama tersebut-pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan plastik sekali pakai-harus dijalankan tanpa kompromi. Di akhir rapat koordinasi, Menteri Jumhur Hidayat, Gubernur Bali Wayan Koster, bersama Walikota dan Bupati se-Bali mendeklarasikan gerakan pemilahan sampah yang akan disuarakan bersama. Dengan semangat "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", mereka menyerukan seluruh masyarakat Bali untuk mewujudkan Bali 100 persen memilah sampah secara serentak guna menciptakan Bali yang bersih, sehat, indah, dan lestari. Rapat ini juga dihadiri oleh berbagai pihak termasuk.jsp?

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Pengelolaan Sampah Bali Open Dumping Pemilahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup

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