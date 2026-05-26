Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Fokus pada Pendampingan Poligon Lahan

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku menempatkan pendampingan poligon lahan sebagai prioritas utama untuk memperkuat ketahanan pangan dan program strategis Kementerian Pertanian. Penyusunan poligon lahan menjadi fondasi utama dalam memastikan akurasi data untuk program-program pertanian.

Data yang akurat dan valid, termasuk melalui poligon, sangat krusial untuk keberhasilan inisiatif seperti cetak sawah dan kemandirian benih. Program-program seperti cetak sawah, upaya mewujudkan kemandirian benih, serta penanaman padi sawah dan gogo, sangat bergantung pada informasi lahan yang tepat. Tanpa data poligon yang akurat, potensi kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program akan meningkat. Hal ini bisa menghambat pencapaian target ketahanan pangan.

Oleh karena itu, BBRMP Maluku menempatkan penyusunan poligon sebagai prioritas utama. Data yang presisi akan memudahkan identifikasi lokasi yang sesuai dan memastikan bantuan atau intervensi pertanian disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini krusial untuk efektivitas program. Kunjungan Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ke BBRMP Maluku menunjukkan adanya kebutuhan kolaborasi yang kuat.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pertanian SBB menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh para penyuluh pertanian di SBB. Menanggapi hal tersebut, BBRMP Maluku menyatakan kesiapannya untuk memberikan bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada para penyuluh pertanian di SBB agar proses penyusunan poligon dapat berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan, melalui pendampingan ini, koordinasi antara BBRMP Maluku dan Dinas Pertanian SBB akan semakin solid.

Sinergi yang kuat ini penting untuk mendukung keberhasilan program pertanian secara keseluruhan, termasuk percepatan penyusunan poligon lahan sebagai bagian integral dari pendataan CPCL. Pendampingan poligon bukan hanya sekadar teknis, melainkan juga langkah strategis untuk memastikan seluruh program pertanian berjalan tepat sasaran. Ini sangat penting dalam proses pendataan lahan dan identifikasi penerima manfaat di lapangan. Gunawan berharap, penguatan sinergi antara BBRMP Maluku dan Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat dapat terus berlanjut.

Kolaborasi yang berkelanjutan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas Kementerian Pertanian. Pada akhirnya, optimalisasi program-program ini akan berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian dan penguatan ketahanan pangan di tingkat daerah Maluku. Dengan data yang akurat dan pelaksanaan yang terkoordinasi, tujuan besar ketahanan pangan dapat tercapai secara efektif





