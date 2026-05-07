Bakom Rangkul New Media Forum untuk Meningkatkan Kualitas Jurnalistik Digital

Kepala Bakom Muhammad Qodari menyambut hangat kehadiran New Media Forum sebagai mitra baru pemerintah dalam ekosistem media digital. Ia menjelaskan bahwa para pelaku media digital yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media kini telah bertransformasi menjadi entitas new media dengan struktur yang lebih jelas. Qodari juga membahas kemungkinan penerapan mekanisme jurnalistik seperti cover both side dan sistem verifikasi informasi. Selain itu, beberapa isu terkini seperti kasus pelecehan seksual, prestasi kiper Persija, dan kontroversi di Maluku Utara juga menjadi sorotan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ( Bakom ), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa New Media Forum , yang sebelumnya dikenal sebagai Homeless Media, kini menjadi mitra penting dalam komunikasi pemerintah.

Dalam pertemuan yang diadakan pada Kamis (7/5/2026), Qodari menyambut hangat kehadiran para pelaku media digital baru ini. Menurutnya, New Media Forum merupakan wadah kolaborasi bagi berbagai pelaku new media yang telah bertransformasi dari entitas yang sebelumnya tidak memiliki struktur yang jelas. Qodari menjelaskan bahwa para pelaku media digital ini kini telah membentuk struktur yang lebih terorganisir dan memiliki potensi untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui berbagai kanal digital.

Oleh karena itu, pemerintah melihat pentingnya merangkul kelompok media ini untuk meningkatkan kualitas dan standar produk jurnalistik mereka. Qodari mengakui bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk penyelarasan standar jurnalistik dengan media arus utama dan lembaga seperti Dewan Pers. Namun, ia menegaskan bahwa New Media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar produknya sehingga sebanding dengan media konvensional.

Dalam diskusi sebelumnya, Qodari dan para pelaku new media juga membahas kemungkinan penerapan mekanisme jurnalistik seperti cover both side dan sistem verifikasi informasi. Selain itu, beberapa isu terkini juga menjadi sorotan, seperti kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum TNI di Konawe Selatan, yang memicu kemarahan publik setelah kondisi korban terungkap. Di sisi lain, Kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, yang pernah diragukan oleh eks pelatih Thomas Doll, akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendengar alasan guru BK merazia dan memotong rambut berwarna 18 siswi SMKN 2 Garut yang viral di media sosial. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, juga menjadi sorotan setelah pidato tanpa teks di depan para ASN, dengan netizen soroti gaya bicara gubernur Malut. Sherly Tjoanda, sebagai Gubernur Maluku Utara, mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk ketiga anaknya, dengan putra sulungnya, Edbert Laos, menjadi sorotan.

Selain itu, penahanan Dr. Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen diperpanjang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku kecewa karena pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 dipindah ke Samarinda. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, tidak bisa menahan tawa ketika mendengar permintaan pejabat KemenPU saat meninjau proyek Sekolah Rakyat. Usai dites perkalian dadakan oleh Gubernur Malut, murid di Sekolah Rakyat Akekolano justru menjadi sorotan netizen





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

New Media Forum Bakom Jurnalistik Digital Media Konvensional Kasus Pelecehan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bakom rangkul New Media Forum perluas jangkauan komunikasi publikBadan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI merangkul New Media Forum sebagai mitra dalam ekosistem media digital guna memperluas jangkauan komunikasi publik di ...

Read more »

Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media ForumPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Bakom Gandeng Homeless Media, Qodari Singgung Standar dan Verifikasi InformasiMenkomdigi Meutya Hafid secara resmi melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial. Terutama pada sejumlah platform digital yang memiliki berisiko tinggi. Pernyataan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 turunan dari PP TUNAS. Adapun implementasi aturan dimulai...

Read more »

Kemarin, New Media Forum hingga 'blacklist' pelaku politik uangBerbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (6/5), mulai dari pemerintah merangkul media baru yang terhimpun dalam New ...

Read more »

Daftar Media Digital yang Dirangkul Pemerintah, Ada Creativox hingga PandemictalksBadan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI merangkul New Media Forum sebagai mitra dalam ekosistem media digital guna memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia.

Read more »

Sejumlah Media Bantah Jadi Bagian Indonesia New Media Forum dan Mitra Bakom RIBapak2ID, Narasi, dan Ngomongin Uang secara terbuka membantah klaim Bakom RI yang menyatakan mereka tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) sebagai mitra komunikasi pemerintah.

Read more »