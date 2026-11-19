Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menolak wacana gugatan Malaysia senilai Rp57 triliun dan menegaskan permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk solusi diplomatik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, secara resmi merespons isu wacana gugatan yang dilaporkan berasal dari mantan pejabat Malaysia terhadap pemerintah Indonesia. Gugatan tersebut melibatkan klaim kompensasi kerugian yang dialamatkan pada Indonesia dengan nominal mencapai Rp57 triliun, yang ditimbulkan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pernyataan ini disampaikan secara tegas kepada media di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026, sebagai tanggapan resmi terhadap perkembangan hubungan diplomatik regional terkait isu polusi asap lintas batas.

Resmi Menolak Wacana Gugatan Rp57 Triliun Malaysia

Syahganda Nainggolan menolak keras narasi yang menggambarkan Indonesia sebagai pihak yang sepenuhnya lalai dan siap menanggung beban hukum internasional berupa denda miliaran rupiah tersebut. Kepala Bakom menyatakan bahwa pendekatan terhadap persoalan karhutla yang berdampak pada negara tetangga, termasuk Malaysia, harus senantiasa disikapi secara bijak dan proporsional. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai upaya penanganan dan mitigasi bencana yang telah secara konsisten dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang.

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Menurut Syahganda, fokus utama diplomasi Indonesia saat ini bukanlah pada negosiasi nilai uang atau pengakuan kesalahan hukum semata, melainkan pada pemuliaan hubungan bilateral melalui tindakan nyata dan permintaan maaf resmi. Ia menegaskan bahwa wacana gugatan tersebut tidak mencerminkan dinamika hubungan antar-negara yang sebenarnya, di mana saling pengertian dan penghormatan terhadap upaya penanganan darurat merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, klaim finansial tersebut dianggap tidak relevan dibandingkan dengan langkah-langkah diplomatik yang telah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto Sudah Minta Maaf Resmi

Titik tolak utama argumen Syahganda Nainggolan merujuk pada langkah diplomatik tingkat tinggi yang telah diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Syahganda menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak asap karhutla yang melintas ke kedua negara tetangga tersebut. Permintaan maaf ini merupakan bagian integral dari strategi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan hubungan baik dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara.

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Langkah permintaan maaf ini dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik yang tinggi, yang seharusnya menjadi dasar utama bagi Malaysia dan Singapura untuk menilai posisi Indonesia. Syahganda menekankan bahwa ketika kepala negara telah melakukan tindakan diplomatik paling normatif berupa permintaan maaf, maka eskalasi menuju gugatan hukum berjangka miliaran rupiah menjadi langkah yang tidak proporsional. Tindakan Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menolak tanggung jawab, namun memilih pendekatan dialogis dan empatik dalam menyelesaikan krisis lingkungan.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Sebagai Teladan

Syahganda Nainggolan juga menyoroti respons positif yang datang dari pemimpin negara tetangga lainnya untuk menunjukkan bagaimana krisis dapat diselesaikan tanpa konflik hukum yang merusak. Ia menyebutkan bahwa Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, telah secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah Indonesia. Apresiasi ini ditujukan atas kerja keras dan dedikasi tim nasional dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Indonesia.

Kepala Bakom ini mendorong Malaysia untuk meniru sikap mulia dan diplomasi yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Singapura. Syahganda Nainggolan berargumen bahwa apresiasi dari Lawrence Wong terhadap upaya pemadaman api oleh Indonesia merupakan contoh terbaik dalam menangani isu lingkungan lintas batas. Dengan meneladani respons Singapura, Malaysia dapat menghindari eskalasi konflik hukum dan sebaliknya, memperkuat kerja sama regional dalam pencegahan dan penanganan bencana asap di masa mendatang.

Pentingnya Sisi Keilmuan dan Kondisi Alam

Dalam konteks penanganan karhutla, Syahganda Nainggolan menekankan perlunya pandangan yang menyeluruh yang tidak hanya terpaku pada aspek politik atau hukum, tetapi juga mempertimbangkan sains. Penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilihat secara komprehensif, termasuk dengan mempertimbangkan aspek keilmuan mengenai pola cuaca, kekeringan, dan kondisi alam yang ekstrem yang memicu kebakaran. Faktor-faktor alam ini seringkali berada di luar kendali langsung manusia dan memerlukan pendekatan berbasis bukti ilmiah dalam penanganannya.

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Syahganda berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk Malaysia, dapat menyikapi persoalan asap ini dengan mengedepankan prinsip saling pengertian antarbangsa. Menghargai upaya masing-masing negara dalam menangani dampak karhutla merupakan kunci untuk menjaga harmoni kawasan. Dengan mengutamakan kolaborasi berbasis sains dan diplomasi yang ramah, Indonesia dan negara-negara tetangga dapat membangun mekanisme respons yang lebih efektif untuk masa depan yang lebih stabil dan bebas dari konflik akibat bencana lingkungan.