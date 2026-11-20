Bakmi Roxy Jakarta Pusat tetap menjual dengan harga lama meski harga tepung melonjak 70 persen. Pengelola pilih jaga kualitas dan volume jual tinggi.

Usaha kuliner tradisional dan legendaris di kawasan Jakarta Pusat, khususnya Bakmi Roxy di Jalan Cikini Raya, menghadapi tantangan signifikan terkait naiknya biaya produksi bahan baku di tengah pasar yang fluktuatif. Meskipun mencatat volume penjualan yang tinggi setiap harinya dengan penggunaan bahan mentah yang masif, manajemen kedai tersebut memilih strategi konsistensi harga dan kualitas demi mempertahankan kepercayaan pelanggan jangka panjang.

Mekanisme Kenaikan Harga Bahan Baku Tepung

Lonjakan harga bahan baku tepung, termasuk tepung tapioka dan tepung terigu, telah dicatat secara signifikan di berbagai sentra kuliner dan pasar tradisional di Jakarta sepanjang November 2026. Data pasar menunjukkan bahwa harga tepung tapioka mengalami kenaikan tajam mencapai sekitar 70 persen, yang berarti melonjak dari kisaran Rp10.500 menjadi Rp17.000 per kilogram, dan dalam kondisi tertentu menyentuh Rp18.000 hingga Rp21.000 per kilogram atau Rp1,6 juta per kuintal di tingkat grosir.

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Fenomena inflasi harga tepung ini dipicu secara langsung oleh menyusutnya produksi singkong akibat dampak kemarau panjang yang berkepanjangan serta mahalnya biaya bahan baku lainnya. Dampak inflasi ini turut menyeret harga tepung ketan dan tepung terigu untuk merangkak naik di sejumlah pasar, menciptakan tekanan biaya yang serius bagi para pelaku usaha makanan yang menjadikan tepung sebagai komponen utama dalam resep produk mereka.

Posisi Strategis Manajemen Bakmi Roxy Cikini

Bodong, seorang karyawan yang telah mengabdi selama sekitar 14 tahun di Bakmi Roxy Cikini, mengonfirmasi bahwa manajemen cabang kedua yang berlokasi di Jalan Cikini Raya ini menolak untuk membebankan kenaikan ongkos produksi tersebut ke pundak pembeli. Meskipun harga tepung dan bahan pendamping lain sempat bergejolak di pasaran secara drastis, hingga kini belum ada penyesuaian harga jual untuk seporsi bakmi yang disajikan di menu kedai tersebut.

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Menurut Bodong, keputusan untuk mempertahankan harga lama dan takaran standar ini diambil dengan perhitungan strategis untuk menjaga kepuasan pelanggan yang telah terbangun selama puluhan tahun sejak kedai ini berdiri di kawasan Cikini. Mengurangi takaran tepung atau menurunkan mutu bahan baku dianggap sebagai tindakan yang mempertaruhkan kepercayaan pembeli, terlebih mengingat kedai ini telah memiliki standar cita rasa yang melekat kuat di ingatan pelanggan lama.

Dampak Operasional dan Langkah Ke Depan

Kesigapan operasional dan volume penjualan yang konsisten menjadi bantalan utama yang memungkinkan Bakmi Roxy tetap beroperasi tanpa mengurangi margin keuntungan secara ekstrem di tengah kenaikan harga. Kedai yang berlokasi di Jalan Cikini Raya ini mampu menghabiskan sekitar 70 hingga 80 kilogram mi mentah setiap harinya, dengan arus pengunjung yang nyaris tidak pernah putus dari pukul 08.00 hingga 24.00 WIB. Pesanan daring mulai mendominasi sejak pukul 11.00 siang pada hari kerja, disusul oleh gelombang pelanggan yang bersantap di tempat.

Di balik tingginya volume konsumsi mi, struktur rantai pasok internal memainkan peranan vital dalam menjaga konsistensi produk. Pasokan mi mentah dan kulit pangsit di kedai ini diproduksi secara khusus oleh tim internal, sehingga standar kekenyelan dan kualitas tetap seragam dari waktu ke waktu tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar terbuka yang sedang mengalami gejolak harga.

Strategi bertahan ini bukan berarti mengabaikan fluktuasi harga komoditas lain seperti daging ayam yang kerap naik-turun, melainkan sebuah komitmen untuk merawat kesetiaan pelanggan lewat perputaran volume harian yang tinggi. Dalam situasi di mana banyak kompetitor mungkin memilih untuk memangkas kualitas demi untung sesaat, pilihan Bakmi Roxy Cikini untuk tidak berkompromi pada takaran menjadi contoh nyata bagaimana usaha kuliner legendaris dapat bertahan dengan menjaga integritas produknya.