Kementerian Dalam Negeri Bahrain mencabut kewarganegaraan 69 orang karena diduga mendukung serangan Iran atau terlibat dalam spionase. Langkah ini diambil setelah serangan Iran terhadap fasilitas militer di Bahrain. Identitas individu belum diungkapkan, dan masih ada ketidakjelasan tentang status mereka. Konflik ini juga melibatkan negara-negara Teluk lainnya, dengan Iran menuduh mereka mengizinkan AS melakukan serangan dari wilayah mereka. Sementara itu, Presiden Trump memuji hubungan AS-Inggris dan menolak proposal perdamaian Iran. Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, juga menjadi sorotan karena video operasi jantungnya. Di sisi lain, Google menjalin kerjasama AI dengan Pentagon di tengah protes karyawan.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengumumkan pencabutan kewarganegaraan terhadap 69 orang, termasuk anggota keluarga mereka. Keputusan ini didasarkan pada tuduhan bahwa mereka menyatakan dukungan terhadap serangan Iran atau terlibat dalam spionase dengan entitas asing.

Langkah ini diambil setelah Teheran melancarkan serangan terhadap fasilitas militer di Bahrain sebagai bagian dari konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Pencabutan kewarganegaraan tersebut disahkan oleh Raja Hamad bin Isa Al Khalifa pada 29 April 2026, dengan alasan bahwa mereka tidak berasal dari Bahrain. Menurut hukum Bahrain, kewarganegaraan dapat dicabut jika seseorang dianggap telah merugikan negara atau menunjukkan ketidaksetiaan.

Identitas individu yang terkena dampak belum diungkapkan secara publik, dan masih belum jelas apakah mereka telah ditangkap atau berada di dalam atau di luar Bahrain. Selain itu, mereka mungkin memiliki kewarganegaraan lain. Serangan Iran terhadap negara-negara Teluk dimulai pada 28 Februari, tak lama setelah Israel dan Amerika Serikat memulai perang dengan melancarkan serangan terhadap Iran. Teheran menuduh negara-negara yang menjadi sasaran mengizinkan AS untuk melakukan serangan dari wilayah mereka.

Serangan balasan Iran menyebabkan kerusakan signifikan pada situs militer AS di seluruh wilayah, termasuk pangkalan Angkatan Laut di Bahrain, yang dihantam oleh rudal dan drone. Iran menghentikan serangannya pada 9 April setelah gencatan senjata dimediasi oleh Pakistan. Negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen masih berlangsung tiga minggu kemudian. Di sisi lain, populasi Syiah Bahrain telah lama menuduh pihak berwenang meminggirkan mereka.

Selama Musim Semi Arab pada tahun 2011, protes massal terhadap kepemimpinan negara itu meletus. Pemerintah Bahrain telah lama menyalahkan Iran karena memicu kerusuhan di dalam negeri. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Raja Charles dengan menyatakan bahwa Amerika tidak pernah memiliki teman yang lebih dekat daripada Inggris dalam penyambutan di Gedung Putih. Trump tidak senang dengan proposal perdamaian terbaru yang disodorkan Iran, menurutnya, Iran ingin menunda pembahasan program nuklirnya hingga konflik berakhir.

Nama Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, tengah ramai diperbincangkan menyusul beredarnya video prosedur operasi bedah jantungnya di sebuah rumah sakit. Selain itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Polres Metro Depok dan berpesan agar kinerja layanan ditingkatkan. Wall Street Journal melaporkan bahwa Presiden Trump memerintahkan blokade maritim terhadap Iran demi penyerahan total program nuklir, memicu ketegangan global yang semakin eskalatif.

Di sisi lain, animasi legendaris Shrek kembali dengan film terbaru, Shrek 5, setelah lebih dari satu dekade. Google juga resmi menjalin kerjasama AI rahasia dengan Pentagon di tengah protes 600 karyawan, yang menimbulkan perdebatan tentang etika teknologi





